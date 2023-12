Son abucheos motor de Layún

CIUDAD DE MÉXICO

Hay muchas maneras de verlo: que la gente espera más de mí, que quisieran ver a alguien más en donde estoy jugando”. Miguel Layún.

La afición de las Águilas es implacable al abuchear al equipo rival... ¡y al americanista Miguel Layún!

No hay partido en el que el lateral derecho -en ocasiones volante- se haya salvado de los silbidos, pese a ser dos veces campeón de Liga con el equipo -Clausura 2013 y Apertura 2014- y aunque viva sus últimos minutos como futbolista profesional.

“Hay muchas maneras de verlo: que la gente espera más de mí, que quisieran ver a alguien más en donde estoy jugando”, reconoce en charla con CANCHA.

Quizá hoy ante Tigres encuentre finalmente el perdón o se despida entre abucheos.

“Es algo que me ha hecho mucho más fuerte, así que lo recibo y lo acepto, y siempre he encontrado la manera de hacerlo un motor y que no sea algo que me merme emocionalmente.

“Quienes somos guerreros y sabemos tener un carácter para afrontar las cosas tenemos que encontrar un combustible extra cuando las cosas no son como uno desea. Para mí podría ser más fácil estar en un equipo en donde no me exigieran así, no es lo que quiero, prefiero estar en América, vestir esta camiseta, dejar que la gente se exprese. Estoy convencido con el trabajo hecho. Mientras uno esté convencido de quién es, no pasa nada”, comenta.

Jardine, una alta exigencia

André Jardine y el América viven una eterna insatisfacción, incluso si derrotan a Tigres hoy en la Final de la Liga MX.

“Es paso a paso. Hoy tenemos para mí un grupo bastante fuerte y va a ser una eterna insatisfacción en el sentido de que en el próximo torneo tenemos que ser mejores de lo que fuimos en este”, dijo a Grupo REFORMA.

“Si salimos campeones el discurso del día siguiente, entre todos, con la dirección, con los jugadores, va a ser que seamos mejores de lo que somos, y para el próximo mejores”.

Jardine fue ovacionado ayer al salir del Nido de Coapa, pero entiende que ni el título del Apertura 2023 debería relajarlos.