Rafael Puente: Me dijeron que no había presupuesto en Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Puente del Río llegó de manera sorpresiva a los Pumas y su salida se dio más pronto de lo pensado.

Con 13 partidos dirigidos, ocho derrotas y una efectividad menor al 40 por ciento, el técnico mexicano se fue por la puerta de atrás del Club Universidad.

Sin embargo, Puente del Río asegura que la falta de refuerzos influyó en sus números como técnico de los auriazules.

"En Pumas no hubo forma de que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto", comenzó su comentario en un programa de TUDN.

El ex de Lobos BUAP y Atlas destacó que las cosas fueron distintas cuando llegó el argentino Antonio Mohamed.

"Decidieron prescindir del proyecto, cortarlo, llega (Antonio) Mohamed e insisto, no es culpa de él, pero no había un peso y de repente 'Licha' Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Ergas, Cristian Tabó y el 'Toro' Fernández", aseguró.

"Perdón, pero aquí, en China, Alemania o Rusia, un equipo con seis incorporaciones cambia por completo, porque además de esos seis, cinco eran titulares indiscutibles", agregó el hoy analista de Televisa.