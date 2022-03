Matías Almeyda abre la puerta para volver a México

"Mi contrato podría terminar mañana, porque después de que dije no a la selección de Chile, hablé con el dueño y en sus palabras me dijo que esto termine en cuanto yo lo decida", explicó el estratega en entrevista con Fox Sports. "En el futuro siempre está México, todos saben del amor que le tengo a ese país, a esa liga", agregó.

Eso sí, él sabe perfectamente que puede llegar a cualquier equipo de la Liga MX, menos al América. Cuando fue cuestionado sobre esto, su respuesta fue: "Claro, así es (sobre no ir a las Águilas)".

¿Cómo está la relación con Amaury Vergara y José Luis Higuera? Matías Almeyda contó también que su relación con Amaury Vergara siempre ha sido muy buena y que con José Luis Higuera han logrado hablar luego de los tiempos que pasaron cuando el argentino salió de Chivas.

"Con la familia Vergara nunca tuve problemas. He hablado muchas veces con Amaury, para ver cómo está la familia", señaló.

"Con respecto a lo de José Luis [Higuera], en un momento fue tenso y con el tiempo he hablado con él, hemos sacado dudas y el tiempo ha pasado. Yo no soy rencoroso ni el dueño de la verdad, en la vida trato de no tener enemigos. Fue un final feo en Chivas, que se podía solucionar de otra manera, pero de eso se aprende", aclaró Almeyda.

Almeyda dice que "ese no es el futbol mexicano" por lo sucedido en Querétaro. El sudamericano habló de los actos violentos que se vivieron hace unas semanas en La Corregidora, en Querétaro.

El exentrenador de las Chivas aseguró que: "Me dio tristeza, eso no es el futbol mexicano, no es como se vive, muchos pagaron por pocos".

Y recalcó lo siguiente: "Yo siempre puse al futbol mexicano arriba en muchos sentidos. Me llamaba la atención que en los clásicos había sentados juntos personas con playeras de Chivas y América o Chivas y Atlas".

Almeyda aprovechó para hacer un análisis de lo que pasa en el futbol de México y en el de los Estados Unidos.

"Hay un punto importante. Antes Estados Unidos contrataba jugadores para el final de su carrera, hoy traen a jóvenes, jóvenes de Sudamérica son contratados en esta liga y de acá dan el salto a Europa", mencionó.

"Muchos equipos mexicanos siguen tendiendo jugadores grandes, hay que dar el cambio, hay muchos jóvenes mexicanos acá (Estados Unidos) a los que hay que darles rodaje". Y agregó: "En las visorías se les están escapando jugadores que tendrían que estar en la Selección Mexicana, como Ricardo Pepi. Se tardaron en darse cuenta de llevarlo".

Sobre el partido entre el Tricolor y los Estados Unidos de la eliminatoria, Almeyda lo consideró un encuentro parejo.