Quiere Romo llegar a su nivel tope en Rayados

Luis Romo llegó hace un año a Rayados, y aunque siente que su desempeño ha ido de menos a más, asegura que en este 2023 verán a un jugador más atrevido, que arriesga más y que será protagonista.

El volante de 27 años dijo en entrevista con Grupo REFORMA que no jugar en el Mundial le dejó un sabor amargo, pero está motivado en reencontrar su mejor versión y cumplir a las expectativas que se crearon a su llegada como un medio asistidor y con gol. Además, asegura en Rayados sólo vale ser campeón.

>>¿Cómo calificas tu primer año en Rayados?

"Yo creo que un año en el que he ido de menos a más; pero todavía sin encontrar ese toque, ese punto más alto en mi juego, pero voy de menos a más y cada vez más adaptado a la ciudad, al club, a la afición, a todo, y con ilusión de poder dar el cien de lo que puedo dar".

>>¿Y qué te ha faltado para llegar a ese tope?

"No sé; aparecer en los momentos justos, ser más trascendental en el juego. Yo creo que todo lo demás lo he ido retomando, lo físico, lo anímico, entonces, simplemente ser un poco más protagonista, más decisivo en momentos importantes".

>>La gente tenía precisamente esa expectativa de ti...

"Dejé una imagen en el club anterior en donde estaba y se esperaba que llegara de una y tomar ese protagonismo; la verdad yo también lo buscaba, ésa era mi idea, no se dio por diversos factores y me fui enfocando poco a poco en, primero, ir tomando confianza, retomando el nivel.

Y yo creo que ya este torneo tiene que ser el que me haga despegar a tope, volver a arriesgar todo lo que arriesgaba y así es la única forma en que se dan los resultados, las jugadas importantes y ahora toca empezar a tomar riesgos también".

¿Cómo te apoyó Vucetich cuando no se te dieron las cosas?

"Yo creo que me devolvió la confianza en el momento que yo estaba mal; confiaba él más en mi que yo en mí mismo, entonces fue devolviéndome esa confianza, me hizo recuperar esa competencia, esas ganas y lo que me corresponde a mí ya es empezar a devolver de a poco a él esa confianza".

¿Te pegó en lo anímico el no jugar en el Mundial?

"Pensé muchas cosas en el momento, pero al final siempre sobresalió el hecho de estar ahí, de disfrutar, de estar cumpliendo un sueño, de estar en un Mundial; la verdad que fueron momentos difíciles, porque uno quiere jugar, un quiere ser parte, quiere ser protagonista, pero cuando no te toca también tienes que valorar dónde estás, y la verdad, que al final valoraba muchísimo".

¿Traen la espina clavada por la eliminación en Semis ante Pachuca?

"Sí, claro, la verdad que cuando uno es competitivo siempre quiere ganar, siempre quiere hacer historia, y ahora que nos quedamos tan cerca, sabiendo que tal vez fue más por cosas que dejamos de hacer, errores puntuales, creo que te queda un poco el mal sabor".

"Pero estamos muy conscientes que la única forma de revertir ese mal sabor de boca es haciendo este torneo lo mejor posible".

¿Es campeonato o nada?

"Sí, yo creo que en clubes como Monterrey siempre el objetivo es campeonar. No te sirve meterte a una Liguilla y quedar fuera o hacer un buen torneo de líder y quedar fuera; no te sirve nada de eso. Yo creo que en clubes como el que estoy yo y que es Monterrey, campeonar es lo único que importa".

SU PASO RAYADO

Los números de Romo en Rayados en dos torneos de Liga MX y Mundial de Clubes: