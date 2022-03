Libre con ´Vuce´

Como buen costarricense, a Joel Campbell le gusta disfrutar la "pura vida" y el futbol, más ahora que se siente libre en los Rayados.

En entrevista con Grupo REFORMA, transpira humildad. Si bien ha sido el hombre clave en la breve gestión de Víctor Manuel Vucetich con tres goles en tres partidos, le da mérito al equipo.

Además, ya espera el Clásico Regio para poder anotar y seguirle dando alegrías a la afición de rayadas.

¿Cómo te sientes con este buen momento que pasas con Rayados?

"Me siento muy tranquilo, la verdad no me considero así (el rayado del momento), sólo he hecho mi parte, la que me corresponde, como lo han hecho mis otros compañeros.

"Al final es un trabajo de equipo, cada quien cumple una indicación, cumple un trabajo en el campo y gracias a Dios a mi se me han dado bien las cosas, también a mis compañeros y hemos sacado buenos resultados".

Pero ya conectaste con la gente, incluso ya corearon tu nombre en el estadio.

"Es muy bonito e igual, como lo dije desde la primera vez que llegué, yo intento trabajar lo mejor posible. El futbol y la vida hay veces que las cosas salen bien, otras no tan bien y otras cosas salen muy bien, entonces, es cuestión de mantener la mente fuerte, de saber lo que uno quiere y seguir trabajando día a día".

Antes de la pretemporada trabajaste por tu cuenta, ¿te querías sacar la espina de un mal torneo anterior?

"Como no podía tener las vacaciones por temas familiares, pues decidí entrenar y mejorar en esos días que teníamos de vacaciones y creo que el trabajo siempre paga, ese esfuerzo y ese sacrificio que hice en vacaciones está teniendo resultados positivos para beneficio mío y del equipo".

Trascendió que pudiste haber salido y venia Tabó...

"Siempre estuve aquí, siempre estuve firme. No veo mucho los medios y las cosas que dicen porque son cosas que no están en mis manos. Me preocupo por hacer lo que está en mis manos que es entrenar fuerte, trabajar e intentar que se me den".

¿A qué atribuyes tu alza de juego, al cambio de posición?

"Yo le atribuyo al trabajo que hacemos todos en la cancha, estamos jugando bien, estamos jugando con muchísima confianza.

"La llegada del profe (Vucetich) le dio esa confianza a los compañeros de intentar hacer las cosas mejor de lo que lo veníamos haciendo, los temas que había con la afición y todo eso, dejarlos de un lado y poder disfrutar del futbol.

"Estamos disfrutando, se nota en el campo, la afición lo está viendo, están contentos y esperemos seguir por ese camino".

¿Vucetich te pidió algo en especial?

"No, al profesor ya lo había enfrentado muchísimas ocasiones y, para fortuna mía, me había ido muy bien y él sabía del potencial y las cualidades que tengo yo.

"Simplemente me puso en una posición en la cual él creía que podía poner ese talento a disposición del equipo y bueno así ha sido, me siento contento, libre".

¿Y tu en qué posición te sientes mejor?

"Es que no es como una posición fija, tenemos mucha movilidad tanto Maxi (Meza) como (Rodolfo) Pizarro o ´Ponchito´ (González) que jugó el otro día, Vincent (Janssen) o con (Rogelio) Funes, tenemos esa libertad de poder rotar posiciones y de crear posiciones de gol".

En Costa Rica juegas de punta...

"En Costa Rica tengo otras funciones, hay otro tipo de jugadores y la función es diferente, entonces, el comparar no creo que sea lo mejor, pero bueno allá juego de única punta por diferentes motivos y aquí tengo la oportunidad de compartir con otros compañeros la parte del ataque.

"La cuestión es ubicarse bien, tener la mejor disposición, la mejor actitud y sacar el talento a relucir".

¿Porqué con Javier Aguirre nunca jugaste en tu actual rol?

"No sé, son decisiones del entrenador, cada uno tiene su forma de trabajar, sus métodos, sus alineaciones, su sistema y los jugadores tenemos que respetarlos y adaptarnos a todo eso".

A nivel grupal, ¿porqué con Aguirre no se les dieron las cosas?

"Porque así es el futbol, no siempre las cosas salen como uno quiere y esto es de resultados, el futbol es caprichoso, entonces, ya hay que pasar página, hemos comenzado con el pie derecho con el profesor, esperamos seguir así"

Has dicho que quieres dejar huella, y el Clásico es una buena oportunidad. ¿listo para anotar gol?

"Para serle sincero no me enfoco en eso, me enfoco en hacer las cosas bien, en hacer las cosas para el beneficio del equipo.

"Las anotaciones son consecuencia del buen trabajo, del buen funcionamiento de los compañeros y gracias a Dios me ha tocado a mi anotar, pero no juego para que Joel meta goles, sino para que Monterrey gane".

Pero ¿si sabes del entorno del Clásico Regio y que la gente va querer que metas gol?

"Sí, por supuesto, gracias a Dios me han tocado diferentes clásicos importantes a nivel mundial y son clásicos que dividen a una Ciudad, que representa mucho porque bueno al siguiente día del clásico pues es ir contento o ir triste a trabajar, entonces tenemos esa responsabilidad e intentaremos hacer las cosas de la mejor manera, claro.

"Obviamente yo espero ese día anotar y que el equipo gane, haremos las cosas lo mejor posible para intentar darle una felicidad a la afición.

¿Cómo esperas el juego ante Tigres enrachado?

"Es un juego a parte. Las rachas en un Clásico no importan, es un partido totalmente diferente que se va a determinar en los 90 minutos, quien haga mejor las cosas, así que nosotros tenemos que ir mentalizados en hacer las cosas bien, tratar de hacerlo mejor de lo que lo venimos haciendo y procurar ganar que es lo importante para la Ciudad".

¿Cómo veías el Clásico antes y ahora cómo lo estás viviendo?

"Son clásicos muy bonitos porque en todo país hay diferentes tipos de clásicos, pero cuando es un Clásico que es de la misma ciudad es más pasional, porque ves a tus amigos, compañeros, tu misma familia que unos le van a uno y otros le van al otro. Esperemos que los aficionados del Monterrey sean los que estén felices"

Viene la última fecha FIFA, Costa Rica la tiene difícil, pero sueñas con tu tercer Mundial...

"Sería un sueño para mi jugar mi tercer Mundial consecutivo, está bastante difícil porque no estamos en una posición de clasificación, pero esperemos en Dios que las cosas nos salgan bien en estos últimos tres partidos y podamos clasificar".

Y en Rayados con muchos rivales de México...

"Sí, pero creo que ya México tiene más de pie y medio en el Mundial, yo me preocupo por mi selección, deseándoles lo mejor siempre a mis compañeros, mientras no interfiera (ríe) con los sueños de Costa Rica".

Tu que has jugado en varios países, ¿cómo catalogas el nivel de la Liga MX?

"Lo dije desde que llegué a México que, para mi, está entre las diez mejores del mundo. Es una Liga con bastante poder económico, que puede traer al jugador que quieran y eso también se refleja en los torneos de Concacaf, los campeones, últimamente, siempre son mexicanos, entonces, quiere decir que la Liga mexicana es de buen nivel".

Es en la Liga que más has jugado, ¿sientes que faltó algo para consolidarte en otros países?

"Para mi no, para mi el final el futbol es de disfrutar y yo puedo decir cuando me retire que pude jugar en las cinco mejores Ligas del mundo, que pude disfrutar de jugar Champions League, de jugar Mundiales, de jugar en España, Italia, Francia, Inglaterra, de jugar en Portugal, en México.

"Si usted le pregunta a cualquier jugador si le gustaría jugar eso, creo que va a decir que por supuesto, entonces, no creo que me haya faltado nada, más bien soy un bendecido de Dios de poder disfrutar de todas esas Ligas porque al final vale lo mismo decir: ´bueno, me retiré, jugué 20 años en un equipo que jugué 20 años en 20 equipos"

Tu préstamo está por vencer, ¿cuál es tu futuro en Rayados, vas a renovar, te lo han propuesto?

"Para serle muy honesto y sincero no pienso en eso. Ahorita quiero disfrutar cada día del futbol, de este momento. Hace un mes tenía un panorama totalmente diferente, ahora tengo otro, entonces creo que las cosas hay que disfrutarlas, no adelantarse y ahorita estamos vivos, felices y esperando en Dios que el sábado sea un buen partido para el Monterrey".

Pero ´futureando´ tantito, Joel, ¿sí te gustaría quedarte en Monterrey?

"Claro, cómo voy a decir, ´no, no quiero quedarme a media temporada´, sería tonto...", respondió con sonrisa retadora.

"Yo voy a hacer las cosas bien, al final intentaré hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo y ya pues la directiva decidirá qué es lo importante parra el equipo, pero lo que está en mis manos, es hacer las cosas bien".

Un mensaje para un Clásico en paz...

"Lo que le puedo decir a la afición del futbol, no sólo a la afición Rayada, es que disfrutemos del futbol de la mejor manera. Sabemos que el futbol es una vía de escape para muchísimas presiones sociales que tenemos en el mundo, pero que lo canalicemos de la mejor manera para disfrutar en familia, para disfrutar con los amigos.

"Podemos molestar al rival, pero hasta cierto punto. Creo que nos dañamos como personas y manchamos este deporte tan bonito, así que le pido a la afición que disfrute, tanto a la de Tigres, como a la de Monterrey, que el equipo que gane, que lo disfrute, el que pierda, pues a aceptar la derrota".

¿Y que se sigan ilusionando la gente con Joel y Rayados?

"Más con Rayados que con Joel", respondió sonriendo.

8 PAÍSES

En los que ha jugado Joel: México, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Grecia y Costa Rica.

12 EQUIPOS

En los que ha militado Campbell entre ellos Arsenal, Betis y Villarreal.

3 GOLES

En 3 partidos a anotado el tico con Vucetich como DT.