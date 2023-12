Gustavo Lema dice que continuará proyecto de Mohamed en Pumas

CIUDAD DE MÉXICO- El terremoto Antonio Mohamed únicamente pudo ofrecer la certidumbre de que Pumas no deberá buscar un nuevo entrenador, ya que el "Turco", en conjunto con la directiva, decidieron que Gustavo Lema, exmano derecha de 'Tony' tome las riendas universitarias.

Al anunciar a Lema como director técnico, tanto Miguel Mejía Barón, como Luis Raúl González, coincidieron en que Gustavo continuará con el proyecto iniciado por Mohamed, algo que prioriza el nuevo entrenador.

"Estoy muy agradecido y comprometido con la dirigencia. Agradecido con la generosidad de Antonio (Mohamed) porque fue quien me empujo a tomar la decisión que me encanta, me desafía.

"Estoy empapado de las ideas de Antonio, llevamos 20 años trabajando juntos. Siempre hay una cuestión personal que puede variar, pero las ideas son las mismas y esas ideas se comparten con la directiva", puntualizó Lema en su presentación.

De igual manera, aseguró que, como con Mohamed, las oportunidades a gente joven continuarán, mencionando a jugadores como Santiago Trigos o Jesús Rivas, pero con la cautela que los canteranos necesitan para consolidarse.

En el mismo sentido, Mejía Barón afirmó que, con Lema, Pumas tiene la oportunidad de continuar un proyecto en crecimiento, alejándose de pagar la multa porcentual y acercándose a los primeros planos.