Lamenta Andrada bajas de Pizarro y Kranevitter

Esteban Andrada, arquero de Rayados, lamentó las recientes salidas del contención Matías Kranevitter y el volante Rodolfo Pizarro, rumbo al Clausura 2023.

El "Sabandija" reconoció que ambos elementos eran importantes para el Monterrey, pero se dijo confiado en que los refuerzos se puedan adaptar al equipo de Víctor Manuel Vucetich.

"(Kranevitter) fue una baja importante cubría varias posiciones y lo vamos a sentir un poco", dijo en conferencia.

"Matías fue de último momento la baja, Pizarro veníamos al tanto que se le vencía el contrato, lo venía comunicando. Son dos jugadores importantes; uno se va por tema contractual, el otro no sé si lo vendieron o se va a préstamo".

"Krane" fue comprado por el River Plate, de Argentina, mientras que Pizarro concluyó su préstamo con el club albiazul y retornará al Inter de Miami, dueño de su pase.

Ante las bajas, Andrada reveló que el refuerzo Jordi Cortizo se ha adaptado bien a la pretemporada y esperan con brazos abiertos a los futuros jugadores que lleguen a nutrir al plantel.

"Si llega alguien más, pues bienvenida sea y se adapte al entrenador. Cortizo, lo vamos conociendo, tiene muchas ganas y ha entrado bien al grupo. Ojalá nos pueda ayudar el torneo que viene".

Además de Cortizo, el centrocampista mexicano Omar Govea está amarrado con Rayados, aunque no ha sido anunciado por el club.

¿ARGENTINA ES FAVORITO?

Esteban Andrada estuvo considerado en el ciclo mundialista de Argentina, una de las candidatas al título de Qatar 2022.

Aunque rechazó la etiqueta de favorito para la Albiceleste, el arquero de Rayados dio a conocer a los combinados que considera pueden llevarse el título.

"El título que le ponen para los jugadores es complicado, uno no quiere que lo traten de favorito. Si le preguntas a un jugador de Argentina si le gusta eso, te dirá que no. Tienen buen equipo, será un partido difícil, como te digo, en estas etapas no te puedes equivocar, tienes 90 minutos y el alargue, no se pueden cometer errores.

"Cómo les gusta la palabra favorito a ustedes (risas). Hay muchos equipos, Brasil está muy bien, Francia, obviamente uno siempre quiere que el país (Argentina) de uno le vaya bien".

Argentina jugará los Cuartos de Final del Mundial contra Países Bajos.

ANDRADA EN RAYADOS