Diego Lainez desea salario de 2 mdd

Recientemente, Lainez estuvo en negociaciones con el América, pero su contratación no se cerró por el alto salario que pretende, reveló Santiago Baños, presidente de las Águilas.

"El propio Diego nos pidió 2 millones de dólares de sueldo para venir al club, entonces, darle ese tipo de sueldo, ser el mejor pagado de todo el plantel a un jugador que en el último año ha jugado el 13 o 14 por ciento de los minutos, no es correcto, no habla bien de las prioridades", dijo Baños en entrevista para Marca Claro.

"¿Con qué cara podría ver yo a Henry Martín, a Zendejas, a Fidalgo, a Richard, a jugadores que tienen mucho tiempo aquí, tratando de hacer historia con el club y que no tienen ni cercanamente esos parámetros, creo que no es lo correcto. El jugador está priorizando el tema económico, evidentemente, no tiene cabida en el club"

'Quizá otro club de México pueda pagarlos'

Descartado por el América, a Diego Lainez, de 22 años, se le ha relacionado con Tigres, que ha estado interesado en ficharlo desde tiempo atrás y podría aprovechar la oportunidad de traerlo para el Torneo Clausura 2023.

"Seguramente habrá alguien en México que pueda pagar lo que pide el jugador", mencionó Baños.

Diego Lainez en Europa