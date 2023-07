Luis Romo reconoce que "se terminó la persecución a Diego Cocca"

CIUDAD DE MÉXICO

Se juntaron las circunstancias y Diego Cocca fue el más afectado, así lo señala Luis Romo, volante del Tricolor. "Dices una cosa de Diego y se piensa otra. Contra Estados Unidos fue el peor partido de todos los tiempos, y al otro día hablamos de todo con él y él siempre muy abierto, no había problemas en ese sentido".

La verdad es que "se dicen muchas cosas sobre que nosotros no estábamos cómodos, pero no es la realidad. Cada vez que hay un resultado negativo se manejan muchas cosas".

La llegada de Jaime Lozano terminó con muchos vicios que se arrastraban y los jugadores sacaron la presión, "cuando llegó 'Jimmy' se terminó la persecución contra Diego y el grupo se sintió liberado. Siempre nos dijo que lo de afuera no tenía que tocar al grupo. Reitero, Diego es un tipo muy abierto que nos daba la oportunidad de hablar, la idea de juego quizá no era la que pensaba, pero no había mala relación con Cocca".

Y reitera, "es verdad, con Jaime nos adaptamos mejor, pero no es porque no nos lleváramos con Diego".

Los resultados al final son los que hablan: "nos fue muy mal y dice que con Diego estaba todo mal. Con Jimmy estamos perfectos, porque así lo estamos, pero aún quedan cosas por mejorar, deudas por pagar y regresar a la gente ilusión, pero eso no quiere decir, insisto, en que no nos entregáramos con Cocca".

Aceptó finalmente, que si por ellos fueran Lozano se quedaría al frente del equipo mexicano: "Jaime es un tipo capacitado, que tiene una idea clara y la sabe transmitir. Nos impulsa y nos da un plus. Sería lo ideal que se quedara como entrenador".