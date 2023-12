Beñat San José buscará superar los 25 puntos con Atlas

GUADALAJARA, Jalisco.- Beñat San José llega con una misión complicada como técnico del Atlas: superar la barrera de los 25 puntos, ya que en Clausura 2023 alcanzaron 21 unidades, y en el Apertura 2023 sólo 17, lo que los dejó en el penúltimo sitio de la tabla.

Por tal motivo, el presidente del Atlas, José Riestra fue muy claro en su exigencia a Beñat San José como nuevo técnico que sustituye a Benjamín Mora.

"Queremos estar entre los primeros ocho, hay que sumar, el objetivo es sumar más de 25 puntos porque si no nos vamos a meter de dónde salimos", dijo hoy José Riestra en la presentación oficial de Beñat San José como técnico del Atlas en las instalaciones de la Academia AGA.

"Queremos estar entre los primeros ocho, hay que sumar, el objetivo es sumar más de 25 puntos porque si no nos vamos a meter de dónde salimos", dijo hoy José Riestra en la presentación oficial de Beñat San José

Beñat San José es consciente de la meta por conseguir a corto plazo, sabe que debe dar resultados lo más pronto posible.

"(José Mourinho) dice que sus equipos siempre son mejores en el segundo año. Pero está claro que, si dentro de dos meses no somos mejor equipo que en la primera fecha no es buena señal, pero vamos a intentar que desde las primeras fechas se vea nuestra idea. Por lógica en el segundo semestre del año es cuando se vea mejor".

"Creo en mi responsabilidad, al final, lo que haga Atlas yo soy el máximo responsable para que el equipo obtenga resultados, tener impacto con los jugadores, voy a trabajar con toda mi pasión.

"Quiero aprovechar y usar lo bueno que se ha hecho hasta ahora. Creo mucho en el análisis, nosotros jugamos para ganar, pero el cómo, importa, porque así estás más cerca de ganar, queremos tener buen trato de balón para ir a atacar. En la Liga Mexicana hay muy buenos equipos, me gustaría que seamos un equipo versátil.

"Las ideas de juego las van a plasmar los jugadores, me gusta el plantel que hay, pero sí vamos a pulir ciertas posiciones, el equipo tiene una base para afrontar esa idea de juego. Todos los análisis que se hacen son para mejorar, voy a centrarme en lo bueno, hay varias cosas, algunas del anterior técnico se van a rescatar, han tenido posesión del balón, hay partidos que me gustaron, y todo mi respeto para los técnicos anteriores, sobre todo por el bicampeonato", dijo el técnico español.





Camilo se queda... por ahora

José Riestra aclaró que por el momento no hay ninguna oferta por el portero Camilo Vargas.

"Hoy Camilo está comprometido, claro no puedo controlar si después llega una oferta. Atlas tiene dos unos en sus porteros, uno con Camilo y el otro con Pepe Hernández, no veo otro equipo que los tenga".

Además reconoció que Atlas requiere refuerzos.

"El equipo necesita reforzarse, no tenemos un lateral zurdo, pero no depende sólo de nosotros, estamos trabajando en eso, no hemos podido cerrar algo, pero necesitamos dos posiciones de adelante (volantes), y una atrás", señaló.