La verdad detrás del odio de José Ramón Fernández hacia el América

José Ramón Fernández, uno de los periodistas deportivos más reconocido de México ha estado siempre en constante crítica sobre el trabajo y decisiones del Club América.

Una situación que le ha traído varios comentarios negativos, y que no dudó en compartir, revelando el surgimiento de su odio al equipo bicampeón de México.

En compañía de su hijo, en el podcast 'Así la bolas', aseguró que incluso impulsó a Pumas para convertirse en ese rival de fuerza para las Águilas.

"Yo nací con eso. Realmente cuando yo llego a la Televisión, a Canal 13 me doy cuenta que nomás existía el América porque Chivas jugaba mal, estaba atravesando por un mal momento, entonces yo te lo digo sinceramente, me puse a jugar con la gente de los Pumas, y les dije "pueden montar un buen equipo y lo hacemos el archirrival del América" que era un rival complicado, trajeron a Cabinho, trajeron Muñante, estaba Hugo Sánchez que era muy joven, Cándido, que ya murió, era un equipo duro, muy fuerte y comenzaron a crecer. Jugaron la Final del 77 en el Estadio Azteca porque el Estadio de CU estaba cerrado, entonces Pumas comenzó a crecer con gol de Cabinho y la idea era que la gente estudiantil se enfrentara a los poderosos", comentó.

En ese sentido, José Ramón Fernández añadió que siempre ha tenido una buena relación con los dirigentes de Televisa, pero aclaró que su manejo no permitió ganar nada a México.

"Lo que está en torno al América. Yo tengo muy buena relación con el Tigre, el Hijo (Emilio Azcárraga Jean). Tuve buena relación con Guillermo Cañedo Padre, que manejaba el futbol. Cañedo me presentó una vez al Tigre Azcárraga, el padre, y dijo, me separó de la silla y todo y dijo ´ah, ¿tú eres el que nos está tirando todos los días?´. Fue un tipo inteligente, brillante. Le vio el negocio al futbol, crearon el Estadio Azteca, pero el futbol mexicano no ganó nada en 60 años", finalizó.