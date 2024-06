Andrea Palafox: Representante Mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024

México sumó hace unas horas otra nueva representante con miras a una participación histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024, al darse a conocer la calificación de Andrea Palafox.

La mexicana, quien es especialista en rifle se sumó a la delegación tras la resignación por parte de la Federación Internacional de plazas continentales.

Palafox, quien vivirá su primera experiencia en una magna justa, participará en tierras francesas en las modalidades de 50 metros 3 posiciones y rifle de aire 10 metros.

El lugar de la atleta se da gracias a ser considerada una de las mejores del continente, y por la no ocupación de la plaza continental.

"Me siento muy feliz y orgullosa de que, aunque no me lo esperaba mis resultados me dieron esta recompensa y estoy agradecida que la Federación Internacional me haya dado esta oportunidad", comentó.