Héctor Herrera no le cierra la puerta al Tri

Héctor Herrera no le cierra las puertas a un regreso a la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026, pero sí le sorprende el que futbolistas más jóvenes como Hirving Lozano hayan sido excluidos del equipo.

SORPRENDIDO

"Decepción no, pero sí me sorprendí por lo del 'Chucky' Lozano, un jugador que milita en Europa y no es considerado, no sé, me pareció un poco raro.

"Lo mío me lo esperaba un poco porque considero que a la gente que está en la MLS la toman un poco menos en cuenta, venía saliendo de la lesión, había jugado dos o tres partidos de cambio, me lo esperaba, no hablé nada con 'Jimmy' así que no estaba esperando ese llamado", dijo el volante del Houston Dynamo, durante un zoom organizado por la MLS.

"Es mi opinión, considero que ustedes, la gente, pidieron muchísimo un cambio generacional que se está haciendo, ahora tienen que tener paciencia y aguantar, el proceso de perder contra Uruguay cuatro a cero, perder contra Brasil, de lo que pueda pasar en la Copa América, es la única manera en que se van a foguear y ver el nivel en que está la Selección, esperemos que puedan hacer una buena Copa América, considero que tienen jugadores buenos y que si se unen y hacen un papel de equipo lo pueden hacer bien.

"Como dices, 'Chucky' tiene 28 y no es considerado, como que es un poco raro, ¿no? A mí en lo personal creo que me hacían un poco más al lado por el tema de edad, que según estaba viejo y no sé, tengo unas cuantas canas, pero considero que todavía estoy bien para aportar de una u otra manera, pero son opiniones y decisiones que no me corresponden", comentó Herrera.

El "Chucky" fue presentado hoy con San Diego FC, nueva franquicia de la MLS que debutará a partir de 2025.

"Tengo una buena amistad con él, lo quiero mucho, será un placer tenerlo aquí y enfrentarlo, el 'Chucky' es uno de los mejores jugadores en México y le dará un crecimiento importante a su equipo y a la Liga", mencionó Herrera.