No daré un paso al costado.- Guillermo Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.-La portería de la Selección Mexicana ha tenido un claro dueño durante los últimos nueve años en el nombre de Guillermo Ochoa, y parece que el arquero quiere alargar todavía más su estadía con el Tri.

"Disfruto y amo jugar futbol, el futbol es mi vida, me encanta vestir la playera de la Selección. Para todo esto hay que saber los antecedentes, tampoco el camino para ser portero titular fue sencillo. Hubo torneos, donde ni siquiera jugaba, tuve entrenadores que no me convocaban. Hubo Mundiales que tuve que jugar y no me pusieron. Peleé la titularidad en días previos a los Mundiales. Nunca lo tuve sencillo, siempre se me exigió dar más", dijo Ochoa en la previa de la Final de Copa Oro contra Panamá.

"Me exigía a mí mismo crecer, el seguir adelante, insistiendo, todo esto que estoy viviendo, nadie me lo ha regalado, para mí vestir la playera, mientras pueda seguir aportando como hoy en día lo seguimos haciendo, no bajaré los brazos o daré un paso de costado", agregó.

Aunque el actual meta del Salernitana ha sido cuestionado por declarar que aspira a ser convocado para su sexto Mundial con México, al que llegaría con 40 años, él se mantiene convencido de que su nivel lo tiene como la primera opción para defender el arco tricolor en este nuevo proceso mundialista.

"El día que ya no lo pueda hacer (ser titular), y quizás, si no lo puedo hacer como primer portero, pero quizá puedo aportar como segundo, como tercero, pues lo haré y si los entrenadores consideran que no lo puedo hacer en ninguna de estas tres posiciones, pues ahí sí veré qué está pasando y daré el paso al costado", puntualizó.

Ochoa enfrentará mañana a Panamá en la disputa por la corona de la Copa Oro, la cual ha ganado en un total de tres ocasiones.