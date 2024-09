Futuro de Samir en Tigres sigue en el aire

Quien todavía no ha logrado definir su situación en Tigres es Samir Caetano, quien en un principio no entraba en los planes de Veljko Paunovic, pero al no encontrar todavía acomodo en otro club extranjero, su caso se mantiene a la expectativa.

El defensa brasileño se mantiene entrenando a pesar de ya no estar registrado en la Liga MX, pues tiene contrato con el equipo auriazul hasta junio del próximo 2026.

Samir formó parte del equipo suplente que participó en el interescuadras en el Cedeco de San Nicolás, donde fue utilizado como lateral por izquierda, en donde el conjunto 'B' de Tigres cayó 5-2 frente a la formación titular.

A cuatro días del cierre de registros en el futbol mexicano y luego de que también han cerrado las inscripciones de jugadores en la mayoría de las ligas a nivel mundial, en la directiva felina sigue rondando la idea de volver a inscribir al jugador amazónico en el Apertura 2024.