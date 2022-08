Charlyn exige justicia

Dejan fuera de la convocatoria

Muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y sigo haciendo, simplemente en Selección parece que no es así, me gustaría que dijeran la razón para saber qué es y si puedo hacer algo, hacerlo", dijo.

El DT interino Miguel Gamero la dejó fuera de la convocatoria para los amistosos contra Nueva Zelanda y Ángel City FC. "Quisiera entender las razones por las que soy ignorada o mi trabajo como que no existe, pero bueno, solamente trabajo.