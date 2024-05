Fernando Ortiz y Monterrey buscan la ventaja ante Cruz Azul

Fernando Ortiz quiere sacar ventaja en la ida para imponer condiciones en la serie.

El entrenador del Monterrey dijo estar consciente que la ventaja en la tabla que tiene Cruz Azul por mejor posición en la tabla.

"Ahora corremos con una desventaja a la hora de que suceda un empate, pero estar tranquilo que en casa tenemos que hacer un buen partido y poder sacar una diferencia, lo importante es lo que suceda mañana y resolverlo en el momento", comentó Ortiz en conferencia de prensa.

"Ahora corremos con una desventaja a la hora de que suceda un empate, pero estar tranquilo que en casa tenemos que hacer un buen partido y poder sacar una diferencia, lo importante es lo que suceda mañana y resolverlo en el momento", comentó Ortiz en conferencia de prensa.

La ida será este jueves a las 21:00 horas en el "Gigante de Acero" por las Semifinales del Torneo Clausura 2024, de la Liga MX.

Sobre las cinco Semifinales que ha disputado y en las que se ha quedado en la orilla como entrenador (3 con América y 2 con Rayados en Leagues Cup y Concacaf) el técnico de La Pandilla dijo no estar torturándose.

"Trato de no permitirme pensar más allá de lo que pueda suceder el día de esta mañana y en la serie. Sí es algo que ronda en mi cabeza, pero no me quito la ilusión de trabajar y seguir intentando y buscando poder llegar a una Final.

"Siempre son nuevas oportunidades. Si se llegara a dar, bienvenido sea. Y si no se llegara a dar, me levantaré, pensaré, analizaré y lo volveré a intentar en el momento que tenga la posibilidad de intentarlo"., explicó el "Tano".

El estratega albiazul considera que, como plantel, tienen más experiencia que Cruz Azul, pero deberán confirmarlo en la cancha.

"A nombres, quizás sí. A nombres. Creo que tenemos un plantel más completo. Después, dentro del campo de juego, son 11 contra 11".

Asimismo, descartó a Héctor Moreno y tomará en cuenta a Sebastián Vegas y Érick Aguirre.

"Sí. 'Sebas' (Vegas) ya se incorporó y está con posibilidades de competir. Erick (Aguirre) también se incorporó, también tiene posibilidades de competir. Solamente quedó marginado Héctor (Moreno), y el resto está todo para poder competir el día de mañana", expresó.

Moreno sufrió fisura en dos costillas.