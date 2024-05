Jordi Cortizo habla de la deuda saldada de Rayados ante Tigres

El avanzar a Semifinales pasando sobre el archirrival, Tigres, fue el saldar una deuda para Jordi Cortizo y Rayados, dijo el propio mediocampista.

"Sabemos que es un gran paso internamente para nosotros, que este tipo de partidos son los partidos que necesitábamos ganar y entonces estamos muy contentos, pero bueno, como lo dije el otro día, al final le cuentas que es un partido nada más. Muy contentos por haberlo ganado, pero no hemos ganado nada", dijo Cortizo.

Monterrey sumaba cuatro Liguillas siendo eliminado por Tigres.

El domingo empató 1-1 con gol de Cortizo y le ganó 3-2 en global los Cuartos de Final.

¿Se liberaron al eliminar a Tigres por el historial que había?

"Yo personalmente te podría decir que sí porque sabemos que Tigres ha hecho unos últimos años espectaculares y bueno, nosotros teníamos esa deuda que perdimos hace un año en nuestra casa (Semifinales)", respondió.

"Entonces, de lo que yo he estado aquí, de lo que yo te puedo contar, debíamos una, debíamos esa y qué bonito que se dio, igual con nuestra gente en casa y en un gran partido. Al final se disfrutó bastante, creo que fue un partido que se disfrutó mucho".





NO SE CONSIDERA REVULSIVO

Cortizo aseguró que no le gusta que digan que es un jugador revulsivo, pues siente que aporta de otra manera.

"No, no estoy para nada a gusto (que digan que es revulsivo) y creo que la gente que sabe futbol puede entender. No sé cómo llamarlo porque cuando me tocó de titular creo que lo hice bastante bien", añadió.

"Participé en todas las primeras jornadas, después me tocó jugar y nos tocó jugar también en cuadros alternos y cuando me ha tocado entrar medio tiempo, ni siquiera lo cuento como revulsivo porque creo que es bastante tiempo y venimos todos del descanso".