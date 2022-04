Estamos a tiempo de revertir todo: ´Poncho´

Arturo "Ponchito" González, mediocampista de Rayados, aseguró que están a tiempo de revertir el mal paso de los últimos tres juegos y tener un buen cierre de torneo y Liguilla, la cual pinta para que tengan que acceder vía Repechaje.

Monterrey, que es octavo lugar con 23 puntos, necesita de varias combinaciones para acceder de manera directa a la Liguilla, es decir siendo al menos cuarto en la tabla general.

En una firma de autógrafos con la marca Puma, González reconoció que tuvieron falta de actitud ante Pachuca, equipo que los goleó 3-0.

¿A que se debió esa falta de actitud?

"No sé, a mi me parece que fue muy circunstancial por temas del partido, pero yo creo que son por momentos. Yo al equipo lo veo bien y jugador por jugador yo los veo muy convencidos y comprometidos para lo que se viene", declaró.

Señaló que el bajón que han tenido con 2 derrotas y 1 empate se ha debido a errores puntuales.

"Trabajamos para estar en los primeros lugares, para estar siendo protagonistas en el torneo y bueno, hoy en día el formato nos da la oportunidad de entrar incluso dentro de los 12 y jugar un partido a muerte que es el Repechaje", aseguró.

"No hay que dar nada por perdido. Estamos muy a tiempo de hacer las cosas bien, de revertir todo y de aspirar al título".

Al preguntarle si el equipo pudiera estar aburguesado, dijo que él nota unión.

"No sé y a mi no me gustaría opinar de ese tema; en lo personal siempre trabajo al máximo para el bien del equipo, para aportar si con 5, son 10, 20 o todo el partido y yo te lo digo que estoy dentro del campo veo a todos igual", añadió.

En lo personal, aunque no se ha afianzado como titular con Víctor Manuel Vucetich, dijo que trabaja para ello.

"Nosotros no nos ponemos a jugar, nos pone al técnico, entonces esa bola yo se la paso a él y yo trabajo para estar bien", expresó.