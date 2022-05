Es Cristante nuevo estratega de FC Juárez

"Un proyecto serio que a uno lo motiva porque sabemos la solidez y sabemos del pasado que los resultados no se reflejan, es una gran oportunidad, un gran desafío, con este gran compromiso".

Cristante dirigirá así su cuarto equipo luego que estuvo con el conjunto queretano en apenas 10 partidos del Clausura 2022, en medio del incidente de violencia que se suscitó en el Estadio Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas, por la Jornada 9.

El argentino ya había dirigido a Coras FC en el Ascenso MX, además del Toluca en 2 etapas.

Cristante comentó que desde el incidente de violencia en el Corregidora dio un paso al costado del proyecto de los Gallos Blancos.

"Me desvinculo de la gente de Querétaro, con Gabriel Solares, cuando ocurre eso, tome el compromiso de terminar el torneo, no podía dejarlo, eso estuvo una semana antes de que terminara el torneo, ya se había hablado, no me quería convertir en un problema más", apuntó.

"Hay varios factores para llegar: la humildad con la que presentaron el proyecto, la idea en general, hay gente de futbol atrás, es un proyecto ambicioso, en donde hay que posicionar al equipo de Bravos en donde puede estar, en donde creo que puede llegar, ese desafío es importante en mi carrera".