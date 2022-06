Entre explosiones y persecuciones

LE EXPLOTA COHETÓN

En el quirófano, así arrancó Jürgen el 2018. El entonces futbolista de los Tigres vio las consecuencias de jugar con cohetes, luego de que una explosión le provocara quemaduras de primer grado en el lado derecho del rostro.

EL TIKTOK DE LOS CENTROS

Jürgen se toma con humor eso de que no sabe centrar.

Claro que esa es su gran deuda como futbolista, por eso Juan Carlos Osorio no lo llevó al Mundial, entre otras razones. Cuando fue transferido al Atlanta United, a mediados de 2020, publicó en TikTok una historia en la que exhibía todo lo que había empacado para su aventura en tierras estadounidenses pero, sorpresivamente, se le cayó la caja de los buenos centros.

Ya cuando jugaba para el Atlanta United, publicó una fotografía en la que presumía su ostentoso vehículo, un Lamborghini Huracan RWD Spyder, acompañando la imagen con laspalabras "Mira, mamá, y sin saber mandar centros".

PERSECUCIÓN POLICIACA

Rápido y furioso, así manejó Damm por la Avenida Leones, en Monterrey, aterrado al pensar que sería víctima de un secuestro. Resulta que al jugador se le emparejó una camioneta blanca, sin ningún distintivo, cuyo conductor le exigió que se orillara.

De manera instintiva, Jürgen pisó el acelerador a fondo y se dio a la fuga. Lo que el futbolista no sabía era que quien le pidió detenerse era policía. Al llegar a Gonzalitos, descubrieron la camioneta abandonada bajo el puente.

Transeúntes acusaron que Damm se escondía en el restaurante El Pollo Loco.

"Afortunadamente minutos más tarde todo fue aclarado por la autoridad que sólo quería revisar mi permiso de circulación", contó Damm.

DEBUT CON EL JERSEY DE DOS SANTOS

El 28 de marzo de 2015 debutó con la Selección Mexicana. El entonces técnico Miguel Herrera ordenó el ingreso de Damm, pero el futbolista no podía entrar a la cancha porque olvidó su playera en el vestidor. La solución fue jugar con el jersey de Jonathan dos Santos, quien no podía jugar debido a molestias físicas.

VA A ENTRENAR Y NO HAY NADIE

El 16 de marzo de 2020, Damm no entendía la razón por la cual era el único en las instalaciones de entrenamiento de Tigres, sin saber que todo se había cancelado por la pandemia de Covid-19. Al consultar los mensajes en su móvil, se percató que sí le habían avisado. "No sabía. Me acabo de enterar. Ya vi el mensaje, sí me llegó", comentó el futbolista.