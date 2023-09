Uriel Antuna tunde a los "europeos" en la Selección Mexicana

El exjugador del Manchester City, reconoció lo importante de tener representantes mexicanos en el balompié europeo ante el regreso de varios jugadores al país, pero aseguró que muchas veces los jugadores de la Liga MX se ven mejor a los 'europeos'.

"No sé si perjudique o no (que futbolistas regresen de Europa a México), no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos. No digo alguien en concreto", compartió en entrevista con TUDN.