En Chivas piden apoyo y respeto tras abucheos al 'Pocho'

GUADALAJARA.-El director técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, y el canterano Fernando Beltrán, respaldan al capitán rojiblanco Víctor "Pocho" Guzmán tras recibir abucheos por un sector de los aficionados en el Estadio AKRON.

Ayer el "Pocho" Guzmán falló un penal ante Tijuana, que fue atajado por Antonio Rodríguez, y al salir de cambio en el segundo tiempo, se lo recriminaron.

"Les gusta dramatizar muchísimo, no le doy importancia y por otro lado tampoco pienso que "Pocho" Guzmán se merece estar abucheado. Fue nuestro mejor jugador, uno de los mejores, desde luego que nos ayudó en los partidos importantísimos en el torneo pasado. También ha tenido para mí un partido correcto, que podía haber marcado el gol, que no pasó en el penalty. Bueno, son cosas del futbol", mencionó el director técnico Veljko Paunovic.

"Por favor, apoyo a "Pocho", apoyo a todo el equipo, que es lo que necesitamos. No hay que olvidarse de lo que hace la gente. Él está haciendo un tremendo esfuerzo para encontrar su mejor forma de cada día, en cada entrenamiento, en todas nuestras reuniones y nuestros vídeos y charlas y preparación mental que hacemos. Y él, igual que el resto del equipo y el resto del grupo, están encaminados muy bien ahora. Estamos en un momento, por favor, no me toquen a nadie, denle apoyo, ayúdenle, se lo merece y se lo ha ganado y se lo volverá a repetir".

Víctor "Pocho" Guzmán fue el jugador de las Chivas más destacado en el pasado Clausura 2023 donde llegaron nuevamente a una Final. En su primer torneo con el Guadalajara marcó 8 goles y dio 2 asistencias.

En el actual Apertura 2023 aún no marca un gol, sin embargo ya colaboró con una asistencia en los 334 minutos jugados.

"No me gusta que lo haya abucheado la afición. No se vale porque el torneo pasado dependimos mucho de él, marcó muchos goles y ganamos muchos partidos. Falló un penal como podemos fallar todos. Le voy a pedir a la afición que tenga un poquito más de respeto hacia él que es el capitán y que ha mostrado mucho profesionalismo y mucho trabajo", señaló Fernando "Nene" Beltrán en TUDN.