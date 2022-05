El Tri Femenil Sub 17 cae en Final ante EU

La Selección Femenil vio frenada su racha de seis triunfos en fila al caer 2-1 frente a Estados Unidos en la Final Premundial Sub 17.

El cuadro dirigido por Ana Galindo por fin encontró quien le jugará con un alto nivel, exigiéndolo de principio a fin.

Esta vez no fue fácil abrir el marcador, pues este encuentro no tuvo las bondades de los anteriores, donde las rivales no encontraron la manera de llegar a la meta del cuadro nacional.

Lauren Martinho puso el 1-0 al minuto 20, que le dejó en claro al Tricolor que ahora todo iba a ser más complicado.

Fue hasta el complemento que la Selección Femenil comenzó a reagruparse para enderezar las acciones.

Al 65´, Maribel Flores anotó el empate luego de una brillante jugada colectiva del conjunto de Ana Galindo.

Vino un duelo importante para ganar el control del esférico y la escuadra de las Barras y las Estrellas impuso condiciones. Melina Rebimbas anotó el 2-1 al minuto 77, para darle la victoria a Estados Unidos, un equipo que concluyó el campeonato de la Concacaf manteniendo el invicto.

Ambos cuadros ya habían logrado su clasificación al Mundial tras sus triunfos en las Semifinales sobre Puerto Rico y Canadá.

Estados Unidos terminó con 58 goles a favor por uno en contra, mientas que el Tricolor anotó 59 con dos anotaciones en el arco nacional.