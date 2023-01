¡Bailan al campeón!

Cocca está en su primer torneo al frente de los universitarios, a donde arribó luego de desvincularse de Atlas, donde fue bicampeón.

Con la derrota, el campeón Pachuca se mantuvo con tres unidades y resbaló al sexto peldaño.

Pachuca se puso al frente cuando López tomó un rebote dentro del área y conectó remate de cabeza en el área chica para meter la pelota lejos del alcance del argentino Nahuel Guzmán.

Tigres empató cuando el brasileño Rafael Carioca mandó un centro por izquierda hacia el área, donde Gorriarán remató de cabeza pegado al poste izquierdo del arquero argentino Óscar Ustari.

El equipo local se puso al frente cuando Jesús Garza mandó centro por derecha al área, donde Gignac prendió la pelota de pierna derecha y superó el lance de Ustari.

Tigres le dio rumbo al encuentro en una jugada de transición rápida en la que Gorriarán aprovechó un pifia de la zaga visitante y asistió a Quiñones, quien sólo frente a Ustari no tuvo problemas para concretar con un disparo rasante. Cuando expiraba el partido, Gignac robó una pelota en medio campo, enfiló al área y le dio un pase lateral a Quiñones, quien en el área chica sólo empujó la pelota al fondo de la red para darle tinte de paliza al encuentro.

AHORA VENCEN AL PACHUCA LOS TIGRES SUB 18 LIGAN VICTORIAS

La Sub 18 de los Tigres repitió victorias y por el mismo marcador. La filial felina goleó 4-1 al Pachuca Sub 18 en las instalaciones de la Cueva, en Zuazua. El equipo dirigido por José "La Palma" Rivas había goleado 4-1 al Santos, la semana pasada en Torreón y ahora lo hizo con los Tuzos. Con la victoria, los felinos son líderes del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX Sub 18, con 6 puntos.