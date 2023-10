'Es muy positivo el balance', dice Siboldi a 6 meses como DT de Tigres

MONTERREY, NL.- Robert Dante Siboldi declaró que ha sido positivo su balance como técnico de los Tigres.

Al timonel felino se le preguntó, sobre el análisis que hace a 6 meses de haber llegado al banquillo felino y su objetivo del bicampeonato.

"Para hacer un balance se me hace positivo, si me preguntas que a los 6 meses estaría viendo esto, ganar 3 Finales que nos tocó jugar, no te hubiera creído, es muy positivo el balance, muy feliz y motivado, tenemos un gran grupo de jugadores y que todos los días tenemos una sorpresa que siempre te saca de la monotonía, son muy imprescindibles desde los entrenamientos hasta convivencia.

"Se generó un gran vestidor, hay líderes, jóvenes con hambre y todos están con el deseo de llegar a otra Final y por un bicampeonato que para la institución sería muy trascendental", dijo en conferencia de prensa.

Sobre la preparación del equipo rumbo al cierre del torneo, Siboldi comentó que tienen que jugar mejor que el semestre pasado cuando fueron campeones.

"Hay algo fundamental, somos el equipo que logró el campeonato y todos los rivales enfrentan al campeón y todos quisimos ganarle en su momento, me toca a mi estar de este lado, fuimos claros y si seguimos haciendo lo mismo, no nos va alcanzar, tenemos que elevar desde el entrenamiento y el aspecto mental, todos los rivales nos enfrentar como si fuera una Final y es lógico.

"Tuvimos que mejorar los entrenamientos para mantener una regularidad y saber claro que en el momento en que nos apegamos al plan podemos ganarle a cualquiera, en eso nos hemos basado mucho, ser constantes, llevamos un torneo regular con altibajos, no renunciamos, ellos en eso están convencidos de eso", explicó.

A Siboldi se le preguntó sobre la diferencia que nota entre Tigres y Cruz Azul, al ser administrados por cementeras y el técnico felino argumentó la continuidad en los procesos.

"En Tigres se está planeando para lo que viene a futuro, lo veo con más claridad, no puedo compararlo, no sé cuáles son los objetivos de Cruz Azul, pero aquí es planear a futuro, se vayan forjando y a transmitiendo el ADN del club que se ha ganado a lo largo de los años, con jugadores de diferencia y van marcando la línea, adquiriendo esa experiencia y mentalidad ganadora han marcado mucho tiempo aquí, por ahí vamos nosotros y quizás esa es la diferencia respecto a Cruz Azul.

"Al plantel no lo conozco, es diferente, es un plantel nuevo y esa fue la elección que tuvo la directiva en su momento de tomar un giro y sacar sin tener la precaución de no tener los reemplazos, salieron jugadores importantes, referentes, aquí eso no se está tratando aquí; el proceso se corta, se irrumpe y el equipo viene en caída, es lo que ha pasado a Cruz Azul lamentablemente porque es una gran institución de los importantes del futbol mexicano y al no tener la experiencia por parte del directriz, el equipo queda parado y hoy está donde está, no me enfoco en lo que hacen ellos".





REPORTA CÓRDOVA

Los Tigres recuperaron a Sebastián Córdova, quien esta mañana reportó a los entrenamientos en el Estadio Universitario.

Córdova tuvo participación en los dos partidos de la Selección Mexicana que enfrentó a Ghana y Alemania.

Los Tigres reciben el sábado al Cruz Azul por la Fecha 13 del Apertura 2023, de Liga MX.