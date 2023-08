El América vs Atlas se pospone por malas condiciones en la cancha

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a las malas condiciones de la cancha en el Estadio Jalisco, el duelo entre América y Atlas, correspondiente a la Jornada 4, se pospondrá y todo apunta a que se jugará el lunes en el Estadio Azteca.

La cancha del inmueble tapatío no logró estar en óptimas condiciones, tras el concierto del cantante Romeo Santos el pasado 11 de agosto y la Liga MX determinó cambiar de sede el duelo entre Águilas y Zorros.

El encuentro se disputaría el lunes por la noche en el Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, también podría efectuarse el domingo, debido a lo apretado del calendario de la Liga MX.

El encuentro entre Cruz Azul y Santos se recorrería una hora (16:00) y el choque entre América y los Rojinegros sería a las 21:00 horas en el sur de la capital.

En caso de disputarse el lunes, el encuentro de América ante Necaxa, programado para el miércoles, se disputaría el jueves, mientras que el choque ante el León, programado para el sábado, se jugaría el domingo; ambos en el Estadio Azteca.

Otro cambio para el América

El duelo entre América y Querétaro de la Jornada 2, también se cambió de fecha debido a las malas condiciones de la cancha del estadio Corregidora, también por un concierto.

El encuentro entre Águilas y Gallos Blancos ya está programado para el 20 de setiembre a las 20:06 horas; otro choque entre semana para los de Coapa.

Esta situación no tiene nada contentos al América y ayer su técnico, André Jardine, se manifestó al respecto en conferencia de prensa, con un contundente mensaje.

"Si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto no debe estar en una liga importante. La calidad del espectáculo pasa por la calidad de las canchas... Cuando esto pasa, la Liga debe tener criterios estrictos con los clubes que no cuidan sus canchas, si es un descuido del equipo local hay que tener criterio para no perjudicar a otro equipo", aseveró el brasileño.