Señala Cocca que habló con "Chicharito" Hernández y Zendejas

"Todos tienen las puertas abiertas en la Selección", repitió el argentino, pero sí puso énfasis en casos en lo particular, como el de Javier Hernández y Alejandro Zendejas.

El delantero del LA Galaxy, Javier Hernández, fue borrado el proceso pasado por Gerardo Martino, por indisciplina y para esta ocasión no fue convocado por lesión, pero aún así, el técnico habló con él.

"Todos los mexicanos son elegibles. Todos tienen las puertas abiertas. Hoy son 34, no sé lo que pase después. Hablé con todos los convocados y algunos más como Javier".

Sobre el caso de Zendejas, fue claro: "Le dije que deseamos que esté con nosotros, pero primero tiene que firmar un papel, mientras no lo haga no lo podemos convocar, Quedó en tomar una decisión".

Para esta lista, Cocca no llamó a ningún naturalizado, "pero reitero, todos los mexicanos tiene posibilidades de ser convocados. Los que no están ahora, no quiere decir que no estarán después y los que están ahora, no se deben sentir intocables".