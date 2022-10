´Cruz Azul, un grande´

"Al equipo que nos enfrentemos sabe de la calidad del equipo que somos individual y colectivamente, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para ganar. Hemos demostrado que Cruz Azul está para lo que es, una institución grande, para pelear dentro de las Liguillas, estamos a un paso", explicó Rodríguez.

"Uno trabaja para poder luchar por estar en las mejores competiciones, ganar cada título que pelees, así que con la ilusión de salir campeón con Cruz Azul y luego estar en el Mundial".

El seleccionado mexicano consideró que Cruz Azul sabrá como jugar el Repechaje hoy ante el León.

"Me ha tocado jugarlo, aquí el torneo pasado, frente a Monterrey, creo es un partido que debes jugar con mucha inteligencia, irlo llevando, que un empate se decide en penal", apuntó.

"Pero el partido pasado vimos que lo ganamos en el último minuto, hemos tenido resultados también en contra en los últimos minutos, cada minuto cuenta, tenemos que estar concentrados todo el partido".

Rodríguez comprendió las críticas de los seguidores celestes pero confía en que se vuelvan a enamorar con esta nueva cara.

"En el tema de la afición, obviamente sabemos el enojo, lo dije: fui aficionado una vez y nunca vas a querer que tu equipo pierda de esa manera", aceptó.

"Pero esperemos que les esté gustando, uniendo, nosotros encantados de tenerlos ahí, los que estén, que estén apoyando al 100 por ciento".

Charly le dio el crédito al "Potro" Gutiérrez, quien supo hallar la manera de que el grupo consiguiera resultados.

"La idea de juego que él tiene, los conceptos que nos dio para realizar partido tras partido, dependiendo del rival que enfrentábamos, obviamente creyendo en su idea", agregó.

Charly Rodríguez y su Cruz Azul quieren brillar en esta Fase Final del Apertura 2022 pero el mediocampista ya mira de reojo el Mundial de Qatar.

Satisface enfrentar a Cruz Azul

Nelson Sebastián Maz, exdelantero del León, ve a un Cruz Azul ´a modo´ para La Fiera en el repechaje del Apertura 2022.

"El rival que quería León en esta Fase será un lindo partido de visitante, pero creo está parejo, quizá está mejor Cruz Azul porque trae victorias", explicó Maz en entrevista con CANCHA MX.

"Ha sido un torneo de muchos altibajos, pero al último sacó puntos para clasificar, estuvo a nada de poder recibir en casa a otro rival y que a mi parecer pudo ser más complicado".

El ahora entrenador consideró que el Guadalajara lucía más exigente que La Máquina para esta repesca.

La Fiera pudo enfrentar al club tapatío de haber terminado en el puesto 7 si hubiera derrotado a Xolos, ante el cual igualó en su último compromiso.

"Chivas es un equipo dinámico, joven, y Cruz Azul es un rival ´a modo´, porque viene más o menos como León y el tema del juego colectivo no está tan claro; por ese lado León puede dar el batacazo, sabemos que es Liguilla, que todo puede pasar", apuntó.

Por su parte, el volante Fidel Ambriz consideró que una derrota ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, como la de la Jornada 16, no se repetirá.

"El partido pasado contra Cruz Azul no se va a repetir, aquí la gran diferencia es que estamos en un Repechaje", dijo.

"Es ganar o quedar fuera, eso lo hace todavía más importante".

Superan celestes la herida

Charly Rodríguez no esconde la herida que dejó el 7-0 que le endilgó el América a Cruz Azul en la Jornada 10.

Ve ese momento como aquel que hizo reaccionar a La Máquina.

"Duele, pero no te vas a quedar en el pasado; si nos hubiéramos quedado en ese partido, ahorita hubiéramos quedado en los últimos de la tabla", reconoció el mediocampista, en entrevista con Grupo REFORMA.

"Ahí te das cuenta en la madurez que tiene el equipo, cada uno de nosotros para salir de esas situaciones, y ahora estamos enfrente de una gran oportunidad para meternos a la Liguilla e ir en busca de ese título".

Aquella goleada derivó en el cese de Diego Aguirre y la llegada de Raúl "Potro" Gutiérrez, con quien Cruz Azul sólo ha perdido un encuentro, por un empate y 5 victorias, cuatro de ellas al hilo para cerrar el Apertura 2022.

"Sabíamos el equipo que somos, para lo que formaron este equipo, que no era para eso sino para pelear lo más alto, que no viviéramos de eso, era algo que no podíamos cambiar", agregó Rodríguez.

"Sí lo podíamos cambiar con lo que venía y de la mejor manera, que trabajarámos como estábamos trabajando y que confiáramos en cada uno de nosotros, que por algo estamos en Cruz Azul".

Charly abre las puertas a encarar a las Águilas en la Liguilla, de superar mañana al León en la Repesca, pero advierte que lo más importante es coronarse.

"América ha demostrado que es un gran equipo y es lindo el futbol, es lo bonito, siempre te da revanchas, ese partido fue una casualidad, no creo se repita y encantado de enfrentar al América o a quien sea", apuntó.

"Ese 7-0, en mi persona, en mi forma de ver la vida, son retos que te ponen, podrás haber perdido 20-0 y ganar el título, sí se olvida y todo, se recuerda pero no de la misma manera en que lo recordabas esa semana, nosotros desde que estamos aquí, pase lo que pase, lo que queremos es ser campeón".

Desean revancha frente al América

Con la herida abierta del 7-0 ante América, Rodrigo Huescas no escondió sus ganas de encontrarse a las Águilas en alguna instancia de la Liguilla, en caso de superar mañana al León en el Repechaje.

"Tenemos ese deseo de poder jugar contra América, queremos darle vuelta a esa página, más que nada por nosotros porque tenemos esa espina, el futbol da revanchas, qué mejor que la pague el que la puso", explicó Huescas ayer.

"Me gustaría enfrentarme al América más que nada por la rivalidad, no se nos ha dado poder ganarle las últimas Finales al América, darle vuelta a todo eso que se ha visto en los últimos años, no sólo por lo del último partido".

El canterano aplaudió que La Máquina reaccionó pese a que llegó a estar penúltimo de la clasificación.

"Siempre queremos poner en alto el nombre del club, queremos dar a notar, a saber, que Cruz Azul es una institución grande, de las mejores, no estamos satisfechos con el torneo, el grupo supo adaptarse, estábamos cavando un hoyo profundo pero logramos salir", apuntó.