Escapa triunfo al Cruz Azul

A Cruz Azul no le alcanzó para pasar del empate ante Santos.

Un punto que sabe a derrota. Cruz Azul aún no encuentra la fórmula del éxito. Joaquín Moreno, ya como técnico oficial del club, trató de innovar en el once titular, pero no le funcionó a la perfección.

Los cementeros rescataron el empate 2-2 ante Santos Laguna en el estadio Azteca, partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2023.

Tras una terrible salida de Andrés Gudiño y un mal recibimiento de Kevin Castaño, Harold Preciado no desaprovechó la oportunidad y puso el primero para Santos al minuto 2.

Y llegó la reacción celeste. Diber Cambindo se reencontró con el gol. Al minuto 10, el colombiano marcó su primera diana con la camiseta celeste.

Más tarde, al minuto 45, Uriel Antuna adelantó al equipo capitalino luego de marcar el segundo gol de la tarde, vía penalti.

Pero la cosa no terminaría así: Harold Preciado volvería a marcar y sumar su doblete en el Coloso de Santa Úrsula. De penalti al 64 vencería a Andrés Gudiño. El colombiano llegó a cuatro goles en el torneo.

Manuel Lajud fue factor en el final del partido. Tres atajadas contundentes fueron suficientes para evitar otra derrota para los de Torreón.