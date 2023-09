Monterrey, N.L.

El que Jordi Cortizo se sienta en el mejor momento de su carrera le cae a Rayados como anillo al dedo.

Alegre y amable, el volante de 27 años dijo que su accionar le ha valido ser llamado a la Selección Nacional, lo cual lo tiene motivado para buscar afianzarse con Rayados, en donde quiere ser un ídolo.

¿Cómo vives tu momento en el club, en donde hasta la afición ya coreó tu nombre?

"Estoy muy contento, muy feliz con todo lo que me ha pasado recientemente. Es un orgullo ser parte de este equipo y de la Selección (Nacional). Estoy muy contento y quiero seguir aportándole al equipo seguir consolidándome en Rayados. Muy contento con el equipo, en lo colectivo y en lo individual también".

¿Te gustaría ser ídolo?

"Sé que en esta plaza es complicado, al final de cuentas vivo un buen momento y qué padre que la gente está enchufada conmigo y que también les puede dar alegrías, pero me queda mucho camino por recorrer para poder ser ídolo.

"Me encantaría ser un ídolo, de momento no me puedo poner ahí porque estoy en un proceso en el que lo estoy trabajando, en el que quiero darles muchas alegrías, en el que quiero consolidarme en el club, vamos paso a paso y ojalá algún día, en un futuro, pueda ser de esos ídolos".

¿Vives el mejor momento de tu carrera?

"Sí, claro, se juntan muchas cosas. Definiría el momento como algo ya prolongado, porque desde Puebla antes de llegar acá, las jugadas que tuve, la participación, todo ese nivel que mostré me consolida mucho, que es lo que hace que llegue acá.

"Quizá el torneo pasado no tuve los minutos (que quería), pero lo importante no es que sea rápido, sino como ahorita que sí llega el momento, un momento sólido, ahorita vivo el mejor momento, la Selección, en el club, la confianza que tengo, me llega de la mejor forma".

¿Quién te trajo de Puebla?

"Me contacta el ´Tato´ (José Noriega, presidente deportivo) y me da mucho orgullo y estoy muy agradecido, porque él cuando llega al club y ve el plantel que hay, obviamente es un plantel muy vasto, y que él se fija en eso (su estilo), porque era un juego mucho más directo y que en mi buscó o vio esa capacidad de jugar más entre líneas o medio campo".

Con Víctor Vucetich, jugabas, pero de suplente...

"Uno siempre quiere ser titular y hay veces que no puedes, por ejemplo, el torneo pasado, había momentos muy buenos, ganabas siete partidos seguidos, tu sabías que el plantel estaba bien, entonces es más complicado ganarse un lugar".

¿Si querías llegar a Rayados o a uno de los grandes?

"Lo que han hecho Tigres y Monterrey recientemente los ha metido ahí (entre los grandes de México), de hecho si eres un niño que nació en el 2005 te ha tocado una época dorada en donde los regios han dominado la Liga.

"Son ahí los seis equipos grandes, diría que grandes y cualquier jugador que a parte llegue de Querétaro, le ilusiona. Es un paso en la carrera con cualquiera de estos equipos, pero sí me ilusionó mucho la llegada aquí a Monterrey".

¿En qué jugador te inspirabas?

"Siempre dije que Chelito (César Delgado) me gustaba mucho, mi papá es aficionado del Cruz Azul y me tocó estar viendo de él bastantes partidos de niño.

"De lo internacional siempre me gustó Di María, siento que es un poco ese estilo que también puedo llegar a tener, flaquito, escurridizo".

¿De dónde sacaste el ir al mano a mano?

"Me da risa que dicen que corro como señora entaconada".

Al final de cuentas, estás entre los mejores en eso...

"Sí, ahorita estamos el ´Chino´ Huerta (César) y yo de uno y dos, bien padre".

¿Te sale naturalito el driblar?

"No, creo que está mal, es de falta de técnica, de braceo, de correr así, pero también es parte de lo que me dicen mis compañeros: ´es que no sé para dónde vas a ir, parece que te vas cayendo y no te caes´, entonces como que al final de cuentas en ese defecto de no correr bien o estéticamente, me ayuda a que no sea predecible, el pelo va para un lado y yo voy para otro".

¿Por qué titular con Fernando Ortiz y con Vucetich no?

"Se junta todo, pero ya venía cerrando muy bien el torneo pasado, porque de hecho cierro algunos partidos como titular o jugando muchos más minutos, y me toca jugar contra Santos en los Cuartos de Final de titular, contra Pumas, Mazatlán, ya venía haciendo ese juego, que empezó a gustar.

"El esquema del ´Tano´ me viene muy bien porque busca mucho interiorizar, mantener la pelota y ahí se junta con mis capacidades".

¿Cuándo llega Sergio Canales, temías por tu puesto?

"Sí, sabía que obviamente Sergio tenía un lugar importante y que venía a reforzar esa zona y que tenía que adaptarme a jugar en otras posiciones, a final de cuentas uno como jugador siempre debe tener varias opciones, por izquierda, por derecha, para que te abra más posibilidades de jugar. Las cosas pasan por algo".

¿Y cual es tu posición ideal?

"Por en medio".

¿Suelto?

"Hay jugadas en donde aparece Maxi (Meza), Sergio y yo y de repente aparece Maxi por derecha, Sergio por izquierda o vamos cambiando. Siempre que un jugador ocupe la posición de centro, derecha, izquierda, no importa el nombre, eso me viene bien porque me da chance de rotar, tener el balón de un lado a otro y que no te puedan marcar".

¿Sueñas con el Mundial 2026?

"El Mundial que años atrás no lo veía cercano, hoy en día lo tengo en México, o sea, es una locura poder jugar un Mundial en México, entonces estoy feliz, ya estoy más motivado que nunca y sigo trabajando como si fuera mi peor momento, al revés, sé que tengo que hacer más".

Mencionas sueño europeo, ¿a tus 27 años sigue vivo?

"Sí, Europa es un sueño de cualquier jugador y la verdad que tener el pasaporte extranjero (español) puede ayudar un poco a contrarrestar lo de la edad, pero estoy consciente de mi edad, que si me voy tiene que ser en un futuro cercano".

¿Por qué con Puebla no te llamaban a Selección?

"Se juntan varias cosas. En el torneo que la estoy rompiendo, que me está yendo bien, que me pudieron haber llamado, estaba el Mundial (Qatar 2022) a la vuelta de la esquina y el ´Tata´ (Gerardo) Martino ya en el verano tenía su lista de 35 de los jugadores que ya iba a trabajar para llegar al Mundial. Me llego tarde por decirlo así".

¿Con Monterrey ganaste más proyección?

"Totalmente, todo sabemos del poder o de lo que significa estar en un club grande y también creo que es sentido común, la competencia internacional aquí, los goles que hay aquí y la exigencia que hay aquí. Si te va bien aquí, estás listo para jugar en una Selección".

EL ´PROFE´

A Jordi Cortizo no le caería nada mal el apodo del "Maestro".

El mediocampista ofensivo de los Rayados se graduó hace poco como Licenciado en Educación.

Cortizo, oriundo de Querétaro, dijo que sentía la necesidad de aprovechar el tiempo a la par de su carrera como futbolista y decidió estudiar en línea para ser maestro.

"Empecé en línea antes de la pandemia, no había clases, te mandaban tus lecturas, apuntes, tú hacías tus cosas, tenías examen semanales y así poco a poco fui haciendo mi carrera hasta que me pude titular.

"Me gustaría trabajar con niños, en un futuro, ojalá que se dé, ya veremos a ver qué proyectos salen, por ahí una escuela", contó el "Maestro" Cortizo, quien ha lucido en el equipo del "Tano" Ortiz.