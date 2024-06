México en Copa América: O gana o queda fuera

CIUDAD DE MÉXICO.- Si la Selección Mexicana no derrota hoy a Ecuador, entonces quedará eliminada de la Copa América 2024. Si gana muy probablemente se medirá al campeón mundial Argentina en los cuartos de final. El técnico Jaime Lozano no es ajeno a las versiones de un posible cese, en caso de ser eliminado, a pesar de la promesa de los dirigentes, encabezados por Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez.

Sólo que Jimmy también tuvo que entrarle al quite a polémicas con Emilio Azcárraga y Christian Giménez y los cuestionamientos sobre su rigidez táctica y la presumible desobediencia de sus dirigidos en el juego anterior.





LO TUNDE AZCÁRRAGA

Emilio Azcárraga, el dueño más poderoso en la Liga MX, cuestionó las formas con las que se le comunicó al delantero americanista, Henry Martín, su exclusión de la Copa América.

"Híjole, se le avisó (al jugador), yo quería verlo en persona y comentarle esto, pero por sus tiempos, por mis tiempos tampoco se pudo dar", respondió Jaime Lozano.

"Tengo muchísima confianza con Henry, hablé con él, como hablé con los otros cuatro o cinco compañeros; me parece que para una mala noticia no hay momento ideal, no encuentro momento, porque me ha tocado estar del otro lado".





LO EXHIBE GIMÉNEZ

En plena transmisión para una cadena televisiva, Christian Giménez acusó al DT Jaime Lozano de alinear a Santiago Giménez por imposición y no por convicción.

"Es demasiado comprensible, uno quiere lo mejor para los suyos", respondió el técnico del Tricolor.

"Confío plenamente tanto en Johan (Vásquez) como en Santi (Giménez) como en Memo (Martínez) como en en todos. Si yo los traje, y trato, y es una de las partes que muchas veces no se entiende, que al técnico lo único que le sirve es que al equipo le vaya bien, no que a un jugador o dos o tres, queremos que le vaya bien al equipo".





LA RIGIDEZ TÁCTICA

Hasta un especialista como Ricardo La Volpe ha criticado a Jaime Lozano por su rigidez táctica, por las nulas variantes. El ex futbolista Luis García también lo atiza.

"Partimos de una formación, pero después jugamos de otra. En la Copa Oro nunca estuve 4-3-3 y se insistía en que yo estuve 4-3-3, siempre sacamos la pelota con tres jugadores, entonces a partir de eso yo no estaba en un 4-3-3. Hay variantes, entrenamos y buscamos implementarlas en cada partido dependiendo el rival, no es que estemos amarrados así", defendió Jimmy.





SU POSIBLE SALIDA

Juan Carlos Rodríguez, Ivar Sisniega y Duilio Davino garantizaron la continuidad de Jaime Lozano sin importar el resultado en la Copa América, pero eso no ha impedido versiones de que Duilio y el propio Jaime perderían el puesto en caso de quedar fuera del torneo en la Fase de Grupos.

"Como técnico sabes que dependes mucho de los resultados", comentó.

"Tengo que tratar de sacar rendimiento de los jugadores, el mayor posible, hacer bien las cosas y por eso estoy tranquilo, hay decisiones que no me tocan, lo que me corresponde es dar lo máximo junto a mi cuerpo técnico y jugadores".





PRESIONA LA AFICIÓN

La numerosa afición mexicana en Estados Unidos, que siempre es mayoría es los estadios, pinta como un arma de doble filo porque ya suele perder muy rápido la paciencia con el equipo.

Por eso Johan Vásquez fue cuestionado sobre la presión extra en caso de que el público les dé la espalda ante Ecuador.

"La presión siempre va a estar, queremos ganar, darle el triunfo a nuestra gente, en vez de responder a eso quisiera abrirme a pedirle a la gente que nos apoye, no por los jugadores sino por el país, el escudo y la camiseta que siempre va a estar, que lo hagan por eso", comentó.





Es matar o morir

La Selección Mexicana se juega hoy la vida ante Ecuador.

Los ecuatorianos sólo necesitan un empate para clasificar a los cuartos de final, pero si quieren evitar a Argentina, entonces deberán vencer a México y esperar una derrota de Venezuela ante Jamaica.

"Pensábamos que en este partido las dos Selecciones nos íbamos a jugar posiblemente el primer lugar y no la clasificación, y si lo queremos ver como nuestros Octavos de Final, ganar o morir, pero era un partido muy importante desde siempre.

"Lo que me da esa tranquilidad es el funcionamiento y cómo está el equipo a la interna", expresó Lozano.