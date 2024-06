La crítica de Christian Martinoli a Jaime Lozano tras la derrota ante Venezuela

La Selección Mexicana cayó ante Venezuela en la segunda jornada de la fase de grupos y su futuro en la Copa América pende de un hilo, ya que está obligado a vencer a Ecuador para poder avanzar. Tras la derrota con la Vinotinto, el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, lanzó una fuerte crítica a Jaime Lozano y sus dirigidos.

Después de ofrecer un análisis deportivo para tratar de entender la derrota junto a Luis García, Martinoli criticó la "falta de concentración" de los jugadores mexicanos.

"Penosamente esto es lo que sucede con un tipo que parece ser muy buena persona, que es un hombre muy decente, como es (Jaime) Lozano, pero Lozano no tiene la jerarquía ante el plantel mexicano de poner disciplina" Christian Martinoli

"Penosamente esto es lo que sucede con un tipo que parece ser muy buena persona, que es un hombre muy decente, como es (Jaime) Lozano, pero Lozano no tiene la jerarquía ante el plantel mexicano de poner disciplina... acá el tema es que el jugador está distraído permanentemente cuando está en el hotel y eso no se puede permitir, los jugadores deben estar concentrados, aparte hoy a México no le sobra nada", señaló con euforia Martinoli.

Como parte de la crítica futbolística, la cara de Azteca Deportes cuestionó la falta de reacción táctica por parte del entrenador del Tri y aseguró que el "Jimmy" da "muy pocas esperanzas".





CUESTIONA CAMBIOS

"Sacas a (Santiago) Giménez para meter a Martínez. Sacas en este caso a Antuna para meter a Huerta. A Rodríguez para meter a Vega. El parado nunca, bajo ningún parámetro se modifica, esté como esté el equipo rival, esté como esté México. Busquemos que este jugador esté mejor que el otro, porque es la posición natural, y no va a modificar en ese aspecto... realmente desde la banca Lozano manda muy pocas esperanzas".

Finalmente, con los brazos cruzados y el semblante frustrado, apuntó que "estás ahí jugándote en la cornisa una posible eliminatoria, que todavía tiene esperanzas México, pero si hubiera empatado este partido tendría dos resultados contra Ecuador y no solamente la obligación de la victoria, porque este equipo no garantiza nada, bajo ningún parámetro ni contra ningún rival, entonces tú tienes que ganarle a Ecuador para llevarte el premio de jugar contra Argentina... la historia está macabra", concluyó Martinoli Curi.