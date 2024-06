Fraude en Atención Médica: Caso de Medicare en Arizona

WASHINGTON. — Casi 200 personas en Estados Unidos han sido acusadas de participar en una trama para presentar reclamaciones falsas por atención médica que rebasan los 2.700 millones de dólares, informó el jueves el Departamento de Justicia.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció las acusaciones contra médicos, enfermeros y otras personas en todo Estados Unidos, acusadas de una variedad de estafas, entre ellas un esquema de 900 millones de dólares en Arizona dirigido a pacientes moribundos.

"No importa si usted es un traficante de un cártel de drogas, un ejecutivo corporativo o un profesional médico empleado por una empresa sanitaria; si usted obtiene ganancias por la distribución ilegal de sustancias controladas, tendrá que rendir cuentas", dijo Garland en un comunicado.

En el caso de Arizona, la fiscalía acusó a dos propietarios de empresas de atención de heridas por aceptar más de 330 millones de dólares en sobornos, como parte de un esquema para cobrar fraudulentamente a Medicare por injertos amnióticos para heridas, que son apósitos para ayudar a curar lesiones.

Los enfermeros eran presionados para aplicar los apósitos a pacientes de la tercera edad que no los necesitaban, incluidas personas alojadas en residencias para enfermos desahuciados, dijo el Departamento de Justicia. Algunos pacientes murieron el día que recibieron los apósitos o pocos días después, según documentos de la corte.

En menos de dos años, se presentaron ante Medicare reclamaciones fraudulentas por más de 900 millones de dólares por apósitos que se usaron en menos de 500 pacientes, indicó la fiscalía.

Los propietarios de las empresas de atención de heridas, Alexandra Gehrke y Jeffrey King, fueron arrestados este mes en el aeropuerto de Phoenix mientras abordaban un vuelo a Londres, según documentos de la corte donde se insta a los jueces a mantenerlos tras las rejas mientras esperan su juicio. Un abogado de Gehrke declinó hacer comentarios, y un abogado de King no ha respondido un correo electrónico enviado por The Associated Press.