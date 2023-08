Con o sin Vela, espera 'Tano' un LAFC agresivo

MONTERREY, NL .-Los Rayados no piensan en si jugará o no el mexicano Carlos Vela con Los Angeles FC, su próximo rival en la Leagues Cup, sino en cómo contrarrestarlos para ganar y avanzar a las Semifinales.

"Si está o no está (Vela), realmente no soy de fijarme en algún jugador propio si va a iniciar o no, a mí me preocupa todo el equipo, no solamente un jugador que integre la plantilla del equipo rival", expresó el entrenador del Monterrey, Fernando Ortiz.

Ortiz dijo que, para el partido de Cuartos de Final que se jugará este viernes en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, espera a un equipo angelino volcado al frente.

"Tenemos que tener las precauciones necesarias, es un equipo muy agresivo de mitad de cancha hacia adelante, donde juega un sistema muy esquematizado, tienen sus roles bien estudiados, tienen jugadores muy peligrosos y la forma que están hoy en su Liga (MLS) por algo es", explicó Ortiz.

El "Tano" dijo que asumen la responsabilidad de seguir, junto al Querétaro, como únicos equipos mexicanos en el torneo internacional ante equipos de Estados Unidos y Canadá que integran la MLS.

."Nosotros seguimos el camino. Junto a Querétaro somos los dos equipos mexicanos que estamos en representación de un País y trataremos de llevar a lograr seguir en esta carrera o en esta importante competencia". aseguró el entrenador argentino.

Sobre las quejas de su presidente deportivo, José Antonio Noriega, sobre la logística del torneo, dijo que de su parte corresponde tratar de tener listo al plantel pese al trajín de viajes.

"Es algo lógico y coherente respecto a lo que planteamos de la logística de las situaciones, ellos son los encargados y yo deportivamente y en lo que me corresponde a mí los chicos están bien para hacer un buen partido", expresó.

DISFRUTA JOAO EL TORNEO

El ecuatoriano Joao Rojas dijo que ha disfrutado mucho el torneo, el cual catalogó de duro.

"Ha sido un torneo durísimo, mucho más difícil de lo que me lo imaginé", dijo Joao.

"Si bien he jugado Copa Libertadores el modelo es totalmente diferente, el torneo ha sido muy duro, los equipos de la MLS han sido muy fuertes en su casa, en sus canchas, el intentar adaptarte en dos entrenamientos al campo, viajar, eso también muestra la capacidad de todo el plantel y del cuerpo técnico y la directiva, y el staff".

Rojas dijo que espera el apoyo para el equipo en el partido ante Los Angeles FC como ya les ha pasado en otras plazas.