Aclara Paunovic estado físico de Vega, Guti y Macías

Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas, reveló la actualidad física en la que se encuentran algunos de sus futbolistas de peso, de cara a la reanudación del torneo Apertura 2023.

REGRESO A LA LIGA

Las Chivas jugarán el viernes ante los Bravos de Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Uno de los jugadores rojiblancos que aún no está al 100% es Alexis Vega, quien tuvo sus primeros minutos de juego en el partido amistoso contra el Athletic de Bilbao y en los dos duelos en Leagues Cup, luego de la lesión en la rodilla derecha que lo marginó de la Copa de Oro con la Selección Mexicana.

"Nuestro departamento lo tiene (a Alexis Vega) en luz verde y nosotros a partir de ahí retomanos lo que es nuestra parcela, nuestro trabajo físico, táctico y mental porque un jugador que viene de una recuperación, y hablando del estado anímico que él también lo reconoció, es otro trabajo que hay que hacer", comentó Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

"No es fácil recuperar ese estado de forma que todos buscamos en Alexis Vega. Seguimos en ese proceso y todavía vemos que puede mejorar. En las próximas semanas esperamos que esté recuperando su máximo nivel. El equipo, desde luego, lo necesita".

Otro caso es el del refuerzo Érick "Guti" Gutiérrez, quien continúa en adaptación a las Chivas de Veljko Paunovic.

"Es un jugador que para definirlo en una sola posición en medio campo nos quedaríamos cortos. Puede hacer las funciones para salir con balón como un número 6, aunque no es un especialista en esa posición. Tiene muy buena llegada, se asocia muy bien y tiene muy buena visión con el campo por delante. Es un mediocampista que puede jugar de 6, 8, incluso de 10 por debajo de uno o dos puntas.

"Es muy versátil y habilidoso con el balón, no me quiero ni lo quiero limitar con una función en el centro del campo y lo que quiero es explorar y potenciar todas sus habilidades dependiendo de las circunstancias, los rivales y el estado de forma en el que se encuentra", dijo el estratega de las Chivas.

"(Érick Gutiérrez) Aún está por alcanzar su mejor nivel y conocimiento de sus compañeros. Tenemos expectativas grandes por él, pero tampoco quiero ponerle demasiada presión y responsabilidad en ese juego con balón, lo que sí quiero es que entienda bien nuestro sistema y su posicionamiento sin balón, ahí es donde todavía tenemos que mejorar", apuntó.

Por su parte, el delantero José Juan Macías aún no tiene fecha de reaparición y no se acelerará su proceso de recuperación tras más de un año fuera de las canchas por la grave lesión de rotura de ligamento de la rodilla derecha.

"Macías es importante para todos, pero después de haber aprendido de nuestra propia experiencia con J.J. Macías, no voy a permitir que volvamos a calentar el entorno y las expectativas de la gente, que quizá se creó un ambiente donde le pusimos demasiada carga después de 9 meses de una lesión y recuperación difícil.

"No quiero hablar de J.J. Macías en este momento porque no quiero que se ponga nervioso, ansioso y que empiece a acelerar el tiempo de recuperación y que le pase algo puede ser mucho más grave y comprometer su carrera. Es un jugador joven, con muchísimas cualidades. Cuando esté bien, le vamos a dar el máximo provecho y empujón hacia adelante para que vuelva a ser el jugador que ha sido y que volverá a ser", apuntó Paunovic.

El entrenador de las Chivas también anticipó que el portero Miguel "Wacho" Jiménez mantendrá la titularidad.

"En la portería para mí no hay debate y no abro dudas. Tenemos que gestionar una situación donde tenemos tres porteros muy competitivos con mucha cualidad y puede jugar sólo uno. A "Tala" (Raúl Rangel) entre Tapatío y Sub 20, en Leagues Cup le estuvimos dando rodaje, pero para nosotros, Miguel Jiménez es el número 1".

"Si algo pasa con Miguel, vamos a tener a Óscar Whalley y a "Tala" lo más rodados posibles. Óscar puede jugar en el partido (amistoso) contra León, en septiembre, en Chicago. En la portería yo no quiero dudas", aclaró.