¿Quién es Daniel Ríos? El delantero que reforzará a Chivas

El futbolista inició profesionalmente en el Necaxa y posteriormente continuó su formación en las Fuerzas Básicas de las Chivas desde los 14 años, sin embargo, no debutó en la Liga MX.

"En mi caso (en Chivas) me tocó muchos años muy complicados en los que estaba el descenso. Era mucha tensión, no querían descender, no pasaba por un buen momento el equipo y era más complicado darle oportunidad a los chavos que veníamos", contó Daniel Ríos en una entrevista con Fernando Castillejo en 2020.

"La regla de extranjeros creo que nos afectó bastante a generaciones como la mía, cosa que ya mejoró y me da gusto ver a tantos chavos en la Liga MX", agregó.

Daniel Ríos también vistió las camisetas de los Coras de Tepic y del Zacatepec en el Ascenso MX, y continuó su carrera en el North Carolina FC de la USL, en el Nashville SC de la MLS, mientras que su último club fue el Charlotte, también del máximo circuito estadounidense.

"En México estuve buscando una oportunidad en Liga MX y nunca me llegó. Tomé la decisión de venirme a Estados Unidos para jugar en la Primera División", apuntó el delantero.

"Arriesgué mucho en irme para allá, pero yo la tenía muy clara. Terminó el torneo en Zacatepec y le dije a mi representante: 'mentalmente ya estoy cansado de estar aquí', porque había jugado en Copa MX y le metí gol al América, a Santos, a Tijuana, en ascenso. Y habían equipos de Primera que me querían, y me bloqueaban o por algunas cosas no se podía (negociarme). Ya eran tres años en los que estaba sufriendo porque no se me daba y ya no quería seguir en Ascenso, me esperé al Draft y no salió nada en Primera y nos decidimos por esa opción (jugar en Estados Unidos).

"North Carolina no era lo que quería ni lo que estaba buscando, pero dije: 'lo voy a usar como trampolín para subir a Primera'. Fui a préstamo de Chivas, un año, me fue super bien, la rompí, ahí Nashville se interesó en mí y en ese mismo año me compraron (mi carta) de Chivas".

El trato recibido en el fútbol estadounidense fue una de las razones por las que Daniel Ríos se convenció de continuar su carrera ahí.

"Todo es diferente. La USL, menos en el nivel, en todo es mejor que la de Ascenso (ahora Liga de Expansión en México). Yo estaba sorprendido con las canchas, instalaciones, pero lo que más me impactó y convenció fue el trato al jugador, porque te tratan como una persona. Te abren las puertas, se portan bien contigo y te tienen respeto, cosa que en México hace mucha falta en la liga mexicana. Eso me hizo decir: 'wow, yo quiero quedarme aquí'", señaló Ríos.

Sin embargo, Daniel Ríos nunca descartó regresar a jugar a su país y años después, vuelve a Chivas con la etiqueta de refuerzo y con la responsabilidad de solventar la necesidad de gol en el equipo.

En todas las competencias, de 2015 a 2022, el centro delantero registra 73 goles en 179 partidos jugados.

Ríos tiene que presentar las pruebas médicas de rigor para que el club anuncie oficialmente a su refuerzo del torneo Clausura 2023.