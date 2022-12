Tienen Chivas sparring europeo

Para el Rebaño, dirigido por Veljko Paunovic, será su tercer partido amistoso en la pretemporada rumbo al Clausura 2023, tras vencer 7-0 a los Caimanes de Colima, de la Segunda División, y 2-0 al Necaxa, de la Liga MX.

El partido de hoy se jugará en el Estadio Coliseum Alonso Pérez, la casa del equipo azulón de LaLiga, donde el canterano de las Chivas, José Juan Macías, tuvo poca participación en su paso por el Viejo Continente.

El delantero tapatío no podrá enfrentar a su ex club, ya que no realizó el viaje a España pues continúa con la rehabilitación de su rodilla.

Salvo la presencia de J.J. Macías y de los mundialistas Alexis Vega y Roberto "Piojo" Alvarado, el serbio Paunovic contará con el resto del plantel a su disposición.

Ayer, las Chivas entrenaron por segundo día en la Ciudad Deportiva Valdebebas, instalaciones del Real Madrid, donde recibieron la visita de la figura Merengue Raúl González, quien fue a saludar a su ex compañero de equipo, Fernando Hierro, ahora director deportivo del Rebaño.

"Ojalá que este paso por aquí sea el inicio para pensar en una gran temporada de éxitos y que Chivas pueda cumplir con los objetivos. Estaremos pendientes y seguiremos al equipo, tanto por Hierro que es muy amigo, como con Paunovic, el entrenador, a quienes les tengo mucho cariño y admiración.

"Que estén tranquilos (los aficionados) y que confíen en ellos, (Hierro y Paunovic) son dos personas con mucha sabiduría", mencionó Raúl.

Para la siguiente temporada, las Chivas tienen las bajas de Jesús Molina y Miguel Ponce.

AMISTOSO

Getafe vs. Chivas

vs. 11:00 horas / ChivasTV

@CMedinaCANCHA