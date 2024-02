Me volví a sentir futbolista: CH14

Guadalajara, Jalisco

A Javier "Chicharito" Hernández lo delataban los ojos.

El delantero estaba totalmente conmovido tras regresar al futbol con la camiseta de las Chivas, luego de superar una grave lesión de rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha que sufrió ocho meses atrás.

"Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque, pues sí, más allá de que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy me volví a sentir un futbolista, y eso, créanme, que no tiene palabras", confesó "Chicharito" en conferencia de prensa.

"Estoy afortunadamente al 100%, no para 90 minutos, que va a tomar tiempo, me va a tomar ritmo y minutos para poder llegar a ese 100% del ritmo. Físicamente, por fortuna, me dieron el alta. El tiempo de regreso, voy a ser muy claro, ya veremos, depende de muchísimos factores. Puede durar muchísimo más de lo que pensamos o puede durar menos", admitió.

Javier se dijo comprometido con toda la institución y los "chivahermanos".

"Desde que me dijeron que iba a hablar aquí, estoy tratando de encontrar las palabras porque estoy así. Estoy feliz, es un momento muy gratificante porque son momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores, la verdad. No hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los equipos importantes del país.

Gracias para toda esta gente, todo el amor y todo lo que me dan; ha quedado muy corta, porque la verdad es que lo único que me sale es que estoy completamente comprometido con el equipo, con mis compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40 o 45 millones que pueden ser ´chivahermanos´ en todo el mundo", dijo.