¡A soñar...!

Guadalajara, Jalisco

Si Chivas se define en algo es en valentía, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos y me da igual lo que otros hagan¨. JAVIER HERNÁNDEZ JUGADOR DE CHIVAS

Los chivahermanos acudieron al llamado y llenaron el Estadio del Rebaño para reafirmar la popularidad de Javier "Chicharito" Hernández.

No solo es el delantero que refuerza al Rebaño en un momento que le necesitan, "Chicharito" es el futbolista que inspira a los niños, que motiva a los jóvenes y que tiene el respeto de quienes han sido testigos de su trayectoria.

Cerca de tres horas antes del evento, la afición llegó puntual a la fiesta. Las camisetas, bufandas, gorras y pósters se vendían al por mayor.

Hernández firmó su contrato en compañía del dueño del Rebaño, Amaury Vergara, y Fernando Hierro, director deportivo rojiblanco.

"Es muy simbólico tu regreso porque simboliza el ciclo perfecto de un jugador de cantera de Chivas, y así como le prometiste a mi jefe (Jorge Vergara, QEPD) regresar como leyenda, y lo lograste, felicidades", le comentó Amaury.

Un tifo espectacular adornó una cabecera.

Luego fue recibido por los capitanes de las categorías femeniles y menores de las Chivas, pero las lágrimas brotaron al abrazar a Ramón Morales, "Bofo" Bautista y Carlos Salcido; después, Víctor Guzmán lo llevó al vestidor con sus nuevos compañeros.

Ya enfundado en el uniforme, "Chicharito" lloró al escuchar la voz de su abuelo, don Tomás Balcázar (QEPD), a quien definió como el pilar de su amor por Chivas, mientras se escuchaba el "Olé, olé, olé, Javier, Javier".

"Si todo México y partes del mundo siguen hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre será grande, siempre, siempre", dijo.

Por último, un enorme tifo con su imagen y la leyenda "Bienvenido Chicharito" se desplegó en la zona del grupo de animación rojiblanco.

"Yo me encargaré que el equipo se parta la madre, pero quiero que, por favor, sigamos demostrando, porque somos la mejor pinche afición del mundo, porque Chivas es muchísimo más que un solo equipo, Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este país.Los amo y muchas gracias", dijo "Chicharito".

La respuesta de la afición de las Chivas provocó las lágrimas de Javier Hernández.

ARRANQUE ´GUANGO´ DE CHIVAS

Las Chivas no quisieron adelantar el festejo. El Rebaño, de Fernando Gago, sigue sin ganar en el Clausura 2024, en el que suma 2 de los 9 puntos disputados.

El pasado viernes por la noche, luego de un mal primer tiempo, las Chivas se encontraron con un error de la defensa de Tijuana para rescatar el 1-1 en el Estadio Caliente.

A instantes de terminar el encuentro, Fernando González se hizo expulsar con lo que se perderá el duelo del martes ante Toluca en el Estadio AKRON, donde se presentó a Javier "Chicharito" Hernández como refuerzo del Rebaño.

Miles llegaron puntuales a la cita con CH14.

HERNÁNDEZ LOS HACE SONREÍR

En México y en el mundo... "Chicharito" los emociona.

Fabián Ángel Vista recuerda cómo los goles de Javier Hernández le hicieron más llevadera su vida en Estados Unidos.

"Cuando jugaba en el Real Madrid, anotó un golazo de volea con la zurda y yo estaba trabajando, estaba en EU, lo estaba escuchando por el radio pues no tenía tiempo de verlo en tele, me dio muchísimo gusto y pegué brincos de alegría y todos los que estaban ahí trabajando se me quedaban viendo como ´¿usted es loco o qué?´

"Cuando vive uno en el extranjero extraña mucho México y cualquier cosa que sea relacionada con tu País, te genera muchísimas alegrías. Entonces uno está pendiente de su equipo siempre y el saber que un jugador tan importante de las Chivas andaba en el Real Madrid, pues genera muchísimo gusto, muchísima alegría. Desde Nueva Jersey lo seguía por el radio", recordó Ángel Vista, quien ayer acudió al Estadio de las Chivas a ver al "Chicharito".

Fabián Ángel Vista acudió al estadio de las Chivas.

La capacidad del atacante para anotar es lo que ilusionada a la fanaticada rojiblanca.

"El "Chicharito" mete goles con la cabeza, con la cara, con la nariz, es lo que necesitamos; es un refuerzo tanto futbolística como anímicamente por ser una leyenda", afirmó Rafael Vidaña.

"Lo que hace falta en el equipo es un alguien que dirija, que tenga el mando en el equipo y que tenga el gol", agregó Luis Serratos.