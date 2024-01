Acaba aventura europea

Después de 16 años y medio de carrera en el balompié europeo, Andrés Guardado vuelve a México y hecho toda una fiera.

El volante mexicano jugará con el León en la Liga MX, en un contrato de 18 meses, tras el anuncio que realizó el club esmeralda en redes sociales, con un video titulado "El Principito y el León", donde se hace una referencia al personaje de la novela de Antoine de Saint-Exupéry y al apodo que se le dio a Guardado desde sus inicios en el futbol.

Al final del video, y en compañía de sus hijos, Andrés informó de su vinculación a La Fiera.

"Soy Andrés Guardado, ´El Principito´, y he vuelto a continuar mi historia con un León", indicó.

Y también habló para el propio club leonés sobre su incorporación, sobre todo respecto a la decisión de aceptar la oferta esmeralda.

"León tiene una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me gusta, me ha marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México en este momento, no sabía si quería seguir jugando o no, pero al final, al día a día te lo va diciendo el cuerpo, todavía puedo ser útil, ayudar dentro como fuera de la cancha y León me ofreció eso", apuntó.

Guardado dejó así al Betis, equipo que agradeció la estancia de más de 6 años del mexicano.

León será así el único club donde han jugado tres de los cuatro mexicanos con presencia en 5 Mundiales: Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Guardado.