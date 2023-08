Directivo de Rayados critica a la Leagues Cup

El pase a los cuartos de final de los Rayados del Monterrey no significa que dentro del equipo estén contentos con lo que ha sucedido en la Leagues Cup, si se habla de la organización de este torneo que disputan los clubes de la Liga MX y la MLS.

Tras el sufrido boleto ante Tigres con gol de último minuto de penalti de Sergio Canales, José Antonio Noriega, director deportivo del equipo regio, explotó por la mala organización que hay en la competencia y de las desventajas de los conjuntos mexicanos al tener que realizar una buena cantidad de kilómetros para poder ir de sede en sede.

"Estamos muy descontentos, muy desilusionados, muy preocupados. Tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha del partido que estaba para el 12 (de agosto) y se adelante al 11, con todos los kilómetros que son y que tenemos encima.

Por ahí me dijeron que Tigres y nosotros (Rayados), somos los que más hemos viajado. Ahora, nosotros aún vivos y yendo hasta Los Ángeles, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale y va a ser el quinto partido, mientras para Los Ángeles (FC) va a haber sido estando en casa, con sus jugadores yendo a comer todos los días a su casa, con sus familias, descansando y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme", apuntó el "Tato" en zona mixta.

Pide igualdad en la Leagues Cup para los clubes mexicanos

El "Tato" Noriega además mandó un contundente mensaje a los organizadores de la Leagues Cup y pidió que haya igualdad en algunas condiciones para los equipos de la Liga MX.

"Hace falta muchísima organización, ser equitativos. No quiero hablar de más pero si avanzáramos después de Los Ángeles estoy seguro que vamos a ir al otro lado del país, entonces es una locura. Lo ha dicho Guardiola, estamos jugando con la pieza más importante que son los jugadores".

Eso sí, aseguró que no habla sólo de Rayados, sino de todos los clubes mexicanos: "No sólo por Monterrey, estoy hablando de todos los equipos mexicanos que han sufrido contratiempos producto de la injusticia, hay mucho por mejorar y ojalá lo hagan porque no está nada bien".