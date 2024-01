Quiere Siboldi más festejos con Tigres en el 2024

MONTERREY, NL.- Tigres fue campeón de Liga MX en 2023, la institución logró cinco títulos en el año, pero para Robert Dante Siboldi, entrenador felino, eso no le da margen para relajarse en el 2024.

VAN POR TODAS LAS COMPETENCIAS

El estratega charrúa avisó que va por todas las competencias en las que Tigres participe en el año, y pese a que en 2023 ya fue campeón de Liga MX y no de Concachampions, no va a priorizar un torneo sobre otro.

"No me da margen para nada (haber sido campeón en 2023). Quiero salir campeón del torneo MX y la Concacaf, en todos los torneos queremos salir campeón, igual que Leagues Cup, se nos escapó, llegamos a Octavos de la pasada, pero queremos seguir avanzando más. Cada torneo que se presente el equipo va a ser para ganarlo, no va a haber prioridad uno encima del otro", comentó.

Siboldi también habló de lo ocurrido en 2023, los logros y el mérito de los jugadores, pero además, dejó en claro que no se conforma y quiere ganar más en el presente año.

"En términos generales fue productivo para la institución, son cinco títulos del club en 2023, es muy bueno, no es nada fácil, por más que los pongan juntos parece sencillo, pero no es fácil lograrlo, hay un gran trabajo, jugadores, jugadoras, cuerpo técnico, staff, directiva, un año muy productivo, no nos conformamos y esperamos este 2024 sea mejor, la vara está alta como institución", comentó.

Para el Apertura 2023 Tigres contrató a Juan Brunetta y pactó el regreso de Juan Sánchez Purata, sin embargo, Siboldi comentó que, a menos de que salga algo interesante, no habrá más cambios en el plantel.

"A no ser que pase algo extraordinario (no hay más cambios), estamos muy contentos con el plantel, no pienso en más cambios, los que llegaron, los que salieron, pero hasta que no se cierre el periodo de registro no hay que decir nunca, pero tenemos planeado con el plantel, encarar el semestre", mencionó.