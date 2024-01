No acompañará Travis Kelce a Taylor Swift en los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- El jugador de la NFL, Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en la ceremonia de los Globos de Oro debido al partido contra LA Chargers, previo a la emisión de la alfombra roja.





PARTIDO

De acuerdo a una fuente cercana a Page Six, la pareja no parece tener problema con no verse durante ese evento, pues por las complicaciones de la programación de la cadena CBS, que determinó la transmisión del partido de Chiefs vs LA Chargers justo antes de los Globos de Oro, no había opción.

Además del inconveniente mencionado, Kelce, de 34 años, estará apoyando a su equipo para prepararse para los playoffs de la NFL, por lo que residirá en Kansas por un par de días.

Taylor Swift está nominada a los Globos de Oro por su película-concierto The Eras Tour, en la categoría de Logro Cinematográfico en Taquilla.

La cantante compite contra cintas como Barbie, Oppenheimer, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, John Wick: Capítulo 4, Spider-Man: Across the Spider-Verse y Super Mario Bros.

Anteriormente, Swift había sido nominada cuatro veces en dicha premiación a Mejor Canción Original; sin embargo, nunca ganó.