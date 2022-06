Buscan Las Chivas una chance más

Ricardo Peláez confía en la madurez de su proyecto en las Chivas para cosechar los frutos en el Apertura 2022.

El director deportivo rojiblanco ratificó oficialmente a Ricardo Cadena y presentó a los refuerzos Alan Mozo y Fernando González, sin cerrar la posibilidad de que haya otras incorporaciones al plantel, o también, bajas de jugadores.

"Todos hemos quedado a deber, es una responsabilidad compartida, un trabajo en equipo. No hemos cumplido con las expectativas de la grandísima afición que tenemos. Pero sí puedo hablar de valores, de honestidad, de responsabilidad, de trabajo y de entrega, eso sí es parte de mí y no necesito que me lo digan. Trabajo fuerte y sé quien soy. Vamos avanzando, pero hemos quedado a deber", comentó Peláez.

Después de cuatro torneos con balance de una Semifinal, unos Cuartos de Final y dos eliminaciones en Repechaje bajo su gestión, Peláez reconoció esa deuda que tienen con la afición del Guadalajara.

"Tenemos 40 millones de aficionados que están dolidos, que quieren más, que piden más y somos conscientes de ello, eso abarca a todos los que estamos", mencionó el directivo.

"No hay que justificar nada, no hemos conseguido los títulos que es lo que la gente ansía, pero nos hemos acercado a ello, pero no hemos logrado lo que queremos y lo que la afición demanda, nos hace falta trabajo y yo lo evalúo bien (mi trabajo) porque aquí estoy con mucho entusiasmo y ganas".

Las Chivas comenzaron la pretemporada de cara al Apertura 2022 que iniciarán el 2 de julio contra Juárez en el Estadio Akron.

"Hay una gran intensión para conseguir lo mejor para Chivas en el siguiente torneo. Nombres (de posibles refuerzos) no voy a dar por diferentes razones, pero las posibilidades existen", mencionó Peláez.

"Y las posibilidades de que salgan jugadores también están abiertas, pueden ser monedas de cambios, hoy en día hay mucha posibilidades de negociar y pueden salir jugadores", agregó.

Por su parte, el técnico Ricardo Cadena expresó estar preparado para el reto de regresarle el protagonismo a las Chivas, como lo logró durante el cierre del torneo anterior donde se ganó la continuidad.

"Agradezco a la institución y a las personas que decidieron mi continuidad. Estoy muy feliz y orgulloso de representar al equipo más importante del futbol mexicano y con todo el compromiso de llevarlo a los lugares que corresponde", mencionó Cadena.