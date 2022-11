Quiere Paunovic unas Chivas como las de Almeyda

PRESENTACIÓN

El serbio Paunovic fue presentado oficialmente esta mañana por el presidente Amaury Vergara y por el director deportivo Fernando Hierro, en el Estadio AKRON.

"El carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenados, disciplinados y repartir esfuerzos es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado y voy a dar un gran ejemplo de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí: Matías Almeyda. Yo he visto esos elementos en su equipo y es un modelo a seguir, con otro entrenador y otros jugadores, pero es otro tiempo", dijo Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

El hecho de jugar solamente con futbolistas mexicanos en Chivas no es una limitante para Paunovic, quien incluso lo compara con su trabajo realizado en la Selección de Serbia Sub 20, donde fue campeón del mundo y todos tenían el mismo objetivo.

"Jugar con mexicanos es un gran valor porque hay una identidad y una clara idea, eso se tiene qué invertir: en vez de limitarse, se tiene que potenciar. Aquí hay los mismos objetivos de todos para Chivas", mencionó Paunovic.

El estratega realizó un diagnóstico externo del plantel y hará otro más detallado para definir el plantel de las Chivas en el Clausura 2023.

"Nos falta terminar el análisis interno, hay un equipo con mucho potencial, talento, gente joven y con experiencia, ganadores en esta Liga, me falta hablar con todos para darles las ideas claras de cómo trabajo. El enfoque va a ser la plantilla que tenemos, después iremos añadiendo lo que falta apuntalar. Eso es el punto de partida. Yo no quiero que nadie se vaya, pero el que se quiera ir, que no esté, nosotros queremos gente comprometida y que entienda muy bien qué se espera de ellos.

"Hay talento, desparpajo y hay opciones en ataque. Marcar más goles forma parte de lo que queremos lograr. Todo mundo tiene rol con y sin balón en ataque y en defensa", apuntó "Pauno".

Veljko Paunovic reconoció que aún no presume de conocer a profundidad el futbol mexicano, pero que es un técnico estudioso que aprende rápido, además de tener claro lo que quiere lograr en las Chivas.

"Ilusionado por llegar a este proyecto nuevo, emocionante, excitante y nuevo proyecto que estamos todos con muchísimas ganas de aportar. Desde que hablé con Fernando Hierro me pareció un reto y una gran oportunidad para todos de volver a alinear un club que tiene una fantástica historia, una afición tremenda y un legado. Alineando todo esto con trabajo, con objetivos y con inmensas ganas de dar lo mejor de nuestras capacidades podemos volver a poner a este club en la altura que necesita estar.