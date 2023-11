En Tigres hay ilusión por el bicampeonato, no obligación

MONTERREY, NL.- En Tigres, Robert Dante Siboldi quiere el bicampeonato para redondear el año, pero no se siente obligado.

El técnico felino recalcó que un bicampeonato será muy bueno para la carrera de varios jugadores felinos.

"No (obligado), me siento con el deseo, con ilusión, de no fallarle a la gente, me encantaría poderlo lograr porque el grupo es sensacional, me siento privilegiado estar al frente del equipo, trabajamos en todos los aspectos, lo vemos en ellos que tienen una gran ilusión porque está latente de lograr lo que le falta a este club, y que algunos redondeen su carrera en este club, lograr el bicampeonato sería sensacional.

"Respetamos a los demás que aspiran al título pero no será nada fácil, pero está al alcance, realmente, presión no siento, ni la obligación, sí la responsabilidad de dar lo máximo", expresó este mediodía en conferencia.

Sobre enfrentar al América en la última fecha, Siboldi comentó que será hasta mañana cuando decida si utiliza a los amonestados Nahuel Guzmán, Sebastián Córdova y Diego Lainez.

"Siempre estamos cuidando el tema de las tarjetas, y todo lo que respecta a los físico, lesiones y en este caso vamos a esperar hasta el último día para la determinación", dijo en el Estadio Universitario.

Agregó que en otras circunstancias, el juego ante América hubiera sido más atractivo, a diferencia del que se disputará el sábado, en donde ambos llegan ya clasificados a la Liguilla.

"En una situación normal sería un buen juego, porque dentro de los 4 primeros está el líder, el segundo la mitad del torneo y ahora en tercero, en la teoría sería y espero sea un gran partido, quienes alineen es otro tema, pero nosotros vamos a buscar ganar para seguir sumando y terminar bien el torneo.

"Hicimos un buen torneo a pesar de todo, pero cada equipo al debió haber pasado sus temas como Rayados y sus lesiones y es muy loable la posición que alcanza por todo lo que pasó, quizás hay varios juegos interesantes como el Pumas-Chivas, la fecha que viene definirán el entrar a Play-In o el sexto lugar y más con lo que pasó con Puebla y Cruz Azul queda fuera de calificar, en una situación normal sin duda es un gran juego".





'NUNCA DIJE QUE NO ESTABA EN PLANES'

Se le preguntó si era real que Igor Lichnovsky se fue de Cruz Azul y Tigres porqué no era del gusto de Siboldi, tras unas declaraciones que hizo el chileno del América en una entrevista con el ex futbolista y analista Ricardo Peláez.

"Es difícil el tema de Igor, nunca le dije que no entraba en planes, aquí no se le dijo que no entraba en planes, aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que decidir en qué posición había sobrecupo y fue en la defensa, por eso fue la decisión, no fue mía sino hablaba con varias reuniones el tema con respecto al reglamento, por tema de federación, sino hubiera sido por eso, Igor seguía en mi equipo, no fue un gusto ni porque a mí se me decantara, jamás tuve nada de mala comunicación ni nada, fue un trato cordial.

"Hasta el último día se le dio la atención porque siempre dijimos que él debió estar bien física y futbolísticamente porque a donde vaya tenía que rendir bien, esa fue la comunicación con él, no entiendo por qué, a lo mejor entendió mal o si en algún momento le di a entender en alguna conversación que no me gustaba, no es cierto".