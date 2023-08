El libro que inspira al DT de Atlas: Benjamín Mora

GUADALAJARA, Jalisco

Tras haber intentado jugar al futbol profesional, al darse cuenta que sus limitaciones técnicas no eran suficientes para trascender, decidió retirarse a los 25 años, y comenzar a estudiar la carrera de director técnico.

"El futbol se ha convertido realmente en una obsesión, en mi pasión, creo que vivo para el futbol, para mi familia y el futbol. Soy un afortunado porque no fue fácil luego de no venir de una familia futbolera, solamente un tío mío que jugó en el Puebla, Gerardo MacFarland, pero de ahí nadie más jugó al futbol, no estábamos vinculados al futbol, al contrario, con la lucha libre.

"Y pues me enamoré del deporte, del futbol, era malo entre los buenos, tenía mis cositas, pero también mis cositas negativas que no me permitieron figurar", confesó Mora.





La estrategia es otra de las pasiones del timonel del Atlas, Benjamín Mora, quien por ello tiene gusto por el ajedrez.

"Soy un estratega en toda la extensión, trato de serlo, de analizar a profundidad, y no me baso en entrenar solamente a un equipo, sino en darle la vuelta a la partida de ajedrez. El futbol es mi vida, se ha convertido en la pasión de mis hijas, mi esposa. Yo prometí que iba a ser un muy buen entrenador, y lo estamos intentando.

"Me gusta mucho jugar ajedrez, me distrae, me hace concentrarme en algo más que no sea en el diálogo mental que suele atraparte esta profesión, con mis hijas y mi esposa jugamos retas en la casa".

A la vez, Mora tiene el hábito de la lectura, y uno de sus libros preferidos es "El arte de la guerra", de Sun Tzu, del cual también aplica en el futbol algunas de sus frases, de la que destaca: 'Muéstrate débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil'.

"Atlas está muy fuerte, pero en el corazón y la mente, en la disposición de seguir creciendo. Después en la cancha tenemos nuestras debilidades y no voy a estar contento hasta que el equipo pueda ejecutar de mejor forma la idea que nosotros proponemos", puntualizó.

El Atlas, de Benjamín Mora, se mide este jueves en los Dieciseisavos de Final al New England Revolution en la Leagues Cup.