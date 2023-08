Exhiben errores de SEP en infografía de sistema solar

CIUDAD DE MÉXICO

Esta se encuentra en la página 38 del libro "Nuestros Saberes" de quinto grado, donde se erró desde en la manera de escribir la palabra planeta, hasta en la ubicación de estos y su composición.

En la descripción de Júpiter y Mercurio, se escribió "planera", pero más allá de ello, científicos consideraron que se cometieron tropiezos más graves.

En entrevista con REFORMA, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, refirió que para empezar, la infografía es confusa.

"(Los científicos) conocemos bastante bien la composición química del sistema solar. Las cosas son de locura, no se entiende absolutamente nada", comentó.





En la parte izquierda de este diagrama visual se representa con unas franjas de colores los elementos hallados en el sistema solar, pero en total suman 220 por ciento.

"Entonces esto te da muchísimo más que el 100 por ciento, entonces no se entiende de qué están hablando", subrayó.

Y aunado a ello, observó que dos planetas están mal ubicados, lo que, advirtió, confundirá a los estudiantes de educación básica.

"Vienen unas circunferencias que uno se imagina que serían las órbitas y si te fijas donde está la Tierra, en la misma órbita, ponen a Saturno, lo que está pésimo, y luego en una onda más interna ponen a Júpiter, lo que está pésimo. Digamos que no tiene sentido este dibujo del sistema solar", insistió.

"Lo único que hace es generar confusión, porque tú tienes que saber cuál está bien y cuál está mal y desechar la que está mal, lo cual un niño no va a poder hacer", agregó.

Esto sorprendió a Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora científica mexicana, que refirió que no queda claro si los elementos graficados son referentes al sistema solar o a los planetas, no obstante, dijo, ambos están equivocados.

"Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP ¡Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende. Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que se opine sobre nuestro trabajo y mejore.

"Por ejemplo si ven las barras de la izquierda no se entiende a qué corresponden, si es sobre la gráfica inferior ¡falta el naranja! si es sobre los planetas Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso", indicó.

Al respecto, consideró que se esperaría que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordene la corrección de estos errores.

"Que mande editar libros de texto que sean un tesoro para los niños, que los puedan leer, entender, disfrutar, recordar, que sepan que gracias a ellos tuvieron educación de calidad y pudieron prosperar", expuso en redes.

La infografía no tiene especificado algún derecho de autor o cuál es la fuente, pero una prácticamente igual, con cambios en el idioma y los porcentajes, fue encontrada en el banco de imágenes de descarga gratuita Freepik.