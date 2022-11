Atoran detalles la renovación de Memo Ochoa en América

El jaloneo por los años de extensión contrato es lo que ha trabado la negociación entre el América y Guillermo Ochoa.

El portero termina su vínculo con las Águilas este diciembre; ha trascendido que pretende firmar por tres años más.

"Esperemos. No hay nada definido. Hemos avanzado en el tema de la negociación, hay detalles por definir y hasta que no esté firmado no se puede dar nada por hecho. Tenemos que esperar algún tiempo para ver como termina este tema. Ellos quieren cierto tiempo, nosotros ofrecemos otro y es cosa de ponerse de acuerdo", dijo a Marca Claro el presidente deportivo del América, Santiago Baños.

El dirigente fue cuestionado sobre la posibilidad de que Fernando Gorriarán e Israel Reyes sean los dos refuerzos que desea el equipo.

"Sí, hemos avanzado. No me gusta hablar mucho de los refuerzos porque luego se entorpecen las negociaciones y se vuelve más complicado pero sí. Específicamente estamos buscando dos posiciones. Esperemos que en un par de semanas podamos anunciar al primer refuerzo y un poco más adelante al segundo. Posteriormente, veremos cómo vamos con el tema de las salidas porque es una pausa muy larga y hay que esperar algún tiempo para definir el plantel que peleará a partir de enero", expresó Baños.

No sólo Ochoa termina contrato, sino también Miguel Layún y Jürgen Damm

"En el caso específico de ellos, ambos tienen ya la oferta del club. Esperemos tener noticias a la brevedad. La idea es que continúen con nosotros y que puedan seguir aportando dentro y fuera de la cancha. Ojalá podamos tener noticias de su renovación y puedan presentarse a la pretemporada.

"Con Roger Martínez y Bruno Valdez es diferente porque son jugadores que tienen seis meses más de contrato y todavía no se definen, al día de hoy no tenemos una oferta por ellos esperaremos a ver si llega algo o cumplen su contrato seis meses más", mencionó Baños.

Reconoció su deuda a cuatro años del último título de Liga, además de que ensalzó a los tres seleccionados nacionales del club.

"Yo los veo muy bien, son jugadores que pertenecen al club. Memo (Ochoa) va por su quinto Mundial, sin duda alguna es el líder y capitán junto con Andrés (Guardado). A Henry (Martín) lo veo muy bien, hizo muchos goles a lo largo del torneo está viviendo una de sus mejores etapas. Si me preguntas a mí, tendría que ser el delantero titular de la selección, pero bueno yo no soy el técnico y Néstor (Araujo) creo que cerró muy bien, tiene muchos años ya en Selección, viene de estar cuatro años en España y sin duda podrá aportar su experiencia dentro de la cancha", comentó.